تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قصفها المدفعي المكثف على طول الحدود الشرقية لقطاع غزّة، في اليوم السابع والعشرين من اتفاق وقف الحرب.

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الجيش "الإسرائيلي" استهدفت أطراف بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، كما قصفت مناطق شرقي مدينة غزّة، وسط تحليق مكثف للطائرات المسيرة في أجواء المدينة.

وفي سياق متصل، كشف تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة أن الاحتلال يواصل سياسة "الخنق الاقتصادي"، إذ سمح بدخول 4,453 شاحنة فقط من أصل 15,600 شاحنة يُفترض دخولها منذ بدء وقف إطلاق النار، بنسبة لا تتجاوز 28%.

وأوضح التقرير أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يوميًا منذ بدء تنفيذ الاتفاق يبلغ 171 شاحنة فقط، من أصل 600 شاحنة يُفترض دخولها يوميًا وفق البروتوكول الإنساني، ما يؤكد استمرار سياسة التضييق والتجويع والابتزاز السياسي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاحتلال "الإسرائيلي" يمنع إدخال أكثر من 350 صنفًا من الأغذية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والفئات الضعيفة، من بينها بيض المائدة واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك ومشتقات الألبان والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى عشرات الأصناف المخصصة للحوامل وذوي المناعة الضعيفة.

وبحسب وزارة الصحة في غزّة، بلغت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 نحو 68,875 شهيدًا و170,679 مصابًا.

