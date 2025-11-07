خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بعد تدميره بغارة اسرائيلية .. مبنى المنشية الأثري في بعلبك يعود قريباً

2025-11-07 09:27
مهدي شحادي - معد

صحافي لبناني

مصوّر ومعدّ لتقارير فيديو

18 مقالاً

تعرض مبنى المنشية الأثري في بعلبك للاستهداف والتدمير بفعل غارة جوية إسرائيلية خلال العدوان الاخير على لبنان. يعود المبنى للعصر العثماني، ويقع بالقرب من قلعة بعلبك الرومانية.

اليوم تعاود البلدية اعمال الترميم، تمهيداً لإعادة البناء، رئيس بلدية بعلبك أحمد الطفيلي تحدث لموقع العهد الاخباري عن اعمال الصيانة وحاجة البلدية للتمويل للازم لإعادة المعلم التاريخي الى وجهة سياحية للجميع.
 

