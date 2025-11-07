خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
في ختام أسبوع عاصف: "الائتلاف" لا يزداد قوة

2025-11-07 10:15
على خلفية قضية المدعية العامة العسكرية والعاصفة الجماهيرية، تُظهر النتائج أن حزب "الليكود" يتقدم بمقعد واحد، ومعه يتقدم أيضًا معسكر "الائتلاف"، ومع ذلك، يواصل معسكر معارضي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الحفاظ على أغلبية من 61 مقعدًا، أما الأحزاب العربية فتحصل مجتمعة على 11 مقعدًا، بحسب استطلاع صحيفة "معاريف" الذي أُجري بواسطة معهد "لازار للأبحاث" برئاسة الدكتور مناحيم لازار.

كما يُظهر الاستطلاع أن أحزاب "يوعاز هندل"، و"الصهيونية الدينية"، و"أزرق أبيض"، و"بلَد" لا تتجاوز نسبة الحسم.

وردًا على السؤال: "لو أُجريت اليوم انتخابات جديدة للكنيست، لمن كنت ستصوّت؟"، جاءت الإجابات على النحو التالي:

"الليكود": 26 مقعدًا

"بينت": 22

"الديمقراطيون": 11

"هناك مستقبل": 10

"إسرائيل بيتنا": 9

"شاس": 9

"يَشَر مع آيزنكوت": 9

"عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية): 7

"يهدوت هتوراه" (يهودية التوراة): 7

"الجبهة العربية للتغيير": 5

"القائمة العربية الموحّدة": 5

كما يُظهر استطلاع "معاريف" أن الرأي العام منقسم حول توقيت إجراء الانتخابات للكنيست. فعند السؤال: "متى بتقديرك يجب أن تُجرى الانتخابات؟"، أجاب 45% بأن الموعد ينبغي أن يكون في موعده الأصلي في تشرين الأول/أكتوبر 2026، بينما عبّر 45% آخرون عن رغبتهم في إجرائها في أقرب وقت ممكن.

