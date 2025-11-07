قال مسؤول العلاقات العربية في حزب الله السيد عمار الموسوي إن: "عملية طوفان الأقصى أتت كردٍ فعلٍ ومشهد صمود عزة فاق كل تصور". وفي كلمة له في المؤتمر القومي العربي في دورته الرابعة والثلاثين، قال الموسوي: "يشرفني أن أنقل لكم تحيات الأمي العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، وأن أرحب بكم في ربوع لبنان وخاصة في بيروت عاصمة المقاومة".

وتابع: "عامان من طوفان الأقصى والعدو يتخبط ويدير حربًا بدعم غربي، وفي الطليعة الولايات المتحدة الأميركية، ولم يستطع استرجاع أسراه إلا بالتفاوض"، مضيفًا: "رأينا كيف هرع مسؤولو العالم الغربي إلى الكيان الصهيوني بعد عملية طوفان الأقصى ما يؤكد أنه عضو أصيل في المنظومة الغربية يقوم بأدوار ومهام بالنيابة عنهم". وأكد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب امتدح الجنود الصهاينة، خلال خطابه في الكنيست، وتصريحاته واضحة بالشراكة الكاملة مع العدو في الحروب التي خاضها ضد دول المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني في غزة.

وشدد على أن الحرب التي شهدتها منطقتنا ليست حروب "إسرائيل" فقط؛ بل حروب الغرب الاستعماري لإضعاف المنطقة. كما قال: "جاء قرارنا بدخول حرب الإسناد إلى جانب أهلنا في غزة على الرغم من التضحيات العظيمة التي قدمناها والحملات التي شُنّت علينا"، مردفًا: "لسنا نادمين على قرار الإسناد؛ بل نراه من أشرف وأنبل القرارات التي اتُخذت في مسيرة المقاومة".

ورأى أـنه في المعركة بين الحق الناصع والباطل الأسود لا خيار ثالثًا للأحرار الشرفاء، قائلًا: "لقد كان لجبهات المقاومة في لبنان وإيران واليمن والعراق أدوار مؤثرة في إسناد غزة، وخاصة حركة أنصار الله في اليمن، على الرغم من بعد المسافة، سواء بفرض الحصار على الكيان أم بضرب الداخل المحتل". وتابع أنه: "ثمة فرصة كبيرة كي يواجه الكيان الصهيوني مزيدًا من العزلة بعد صحوة الشعوب التي شهدناها"، محييًا حكومات وشعوب أميركا اللاتينية وخاصة فنزويلا والبرازيل وكوبا، مشيدًا بالموقف الرسمي والشعبي الإسباني الذي تميز من داخل القارة الأوروبية لاتخاذه إجراءات عديدة ضد الكيان.

ورأى أن قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح جاء جراء تدخلات خارجية عربية وغربية، ولا يمكن تقديم التنازلات للعدو، لأن هدفه إخضاعنا. وبيّن أن موقف المقاومة ينطلق من ثابتة أساسية بأنه لا يمكن الحديث بشيء قبل إلزام العدو بالاتفاق الموقّع وانهاء العدوان وإلغاء آثاره.

ورأى أن شهادة السيد حسن نصر الله لم تضعف المقاومة؛ بل تمكن أبناء السيد نصر الله أن يصدوا هجوم 5 فرق "إسرائيلية" ولم يستطيعوا إلا دخول بضع مئات من الأمتار، مؤكدًا أن المقاومة في كل بلدان العالم مرّت بظروف أصعب من تلك التي مررنا بها. وقال: "المقاومة التي أنجبت قادة مثل السيد عباس الموسوي والشيخ أحمد ياسين وفتحي الشقاقي وأبو علي مصطفى وغيرهم هي أجدر بأن تنجب قادة غيرهم"، مشددًا على أن المقاومة هي من سيصنع المستقبل وستنتصر.

الكلمات المفتاحية