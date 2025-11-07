خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
أولي البأس
الشيخ الخطيب لـ"العهد": الطائف يوحّدنا.. والانقسام يُضعف لبنان أمام العدو

2025-11-07 12:33
71

قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب إن الندوة التي أقيمت في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حول اتفاق الطائف تأتي في ظل الأزمات التي يمر بها البلد، ومرّ بها منذ توقيع الاتفاق، إذ لم يُطبّق هذا الاتفاق.

وأوضح الشيخ الخطيب في حديثه لموقع العهد الإخباري أنَّ الندوة تأتي بعد مرور لبنان بأزمات متعددة أمنية واقتصادية واجتماعية ومالية، ومع استمرار العدوان "الإسرائيلي".

ورأى أنه حينما يكون البلد في حالة انقسام وغياب للتوافق، يشكل حالة ضعف الداخل اللبناني أمام العدو الصهيوني.

وأشار الشيخ الخطيب إلى أنَّ إلى أن الهدف من الندوة هو تجديد عهد اللبنانيين مع اتفاق الطائف والتذكير به، مؤكدًا أن هذا الاتفاق هو السبيل الوحيد في هذه الظروف لإعادة توحيد اللبنانيين وبناء دولة حقيقية قادرة على الدفاع عن سيادتها وكرامة شعبها.

