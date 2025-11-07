خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

أولي البأس
المقال التالي وزارة الخارجية الإيرانية تدين العدوان الصهيوني على لبنان: انتهاك واضح للسيادة الوطنية

لبنان

الشيخ الخطيب: لن نتراجع عن الدفاع عن لبنان مهما اشتدت الضغوط وغلت التضحيات
لبنان

الشيخ الخطيب: لن نتراجع عن الدفاع عن لبنان مهما اشتدت الضغوط وغلت التضحيات

2025-11-07 13:21
74

أكَّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب أنَّه "في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أهلنا أمنيًا واقتصاديًا نتيجة العدوان "الإسرائيلي" المستمر والحصار المالي وعجز الدولة عن القيام بوظيفتها في مواجهة العدوان وتحرير الأرض وعودة النازحين إلى قراهم وإعادة الإعمار وتحرير الأسرى والتواطؤ الدولي والتهويل بشن حرب واسعة على لبنان، يطمع العدوّ اليوم بعد فشله في كسر إرادتنا وهزيمتنا وتغيير المعادلات الداخلية، بفرض التفاوض المباشر على لبنان عبر التهويل مجددًا بتوسيع الحرب".

وخلال إلقائه خطبة الجمعة في مقر المجلس - طريق المطار، أشار الشيخ الخطيب إلى أنَّ العدو قام في الأيام الأخيرة بهجمات متعددة طاولت القرى والمدن الجنوبية، سقط نتيجتها عدد من الشهداء والجرحى المدنيين وأدى إلى تدمير بعض البيوت السكنية وإرهاب المدنيين.

ودعا الحكومة اللبنانية إلى عدم الرضوخ لشروط هذا العدو، والإصرار على تطبيق القرار 1701، مشددًا على "أننا بصمود شعبنا وبوحدتنا الداخلية وبوحدة الموقف الرسمي، قادرون بإذن الله على إفشال أهدافه كما أفشلناها في المرحلة الماضية، فإرادتنا لن تهتزّ ولن نتراجع عن الدفاع عن سيادة بلدنا وترابنا الوطني وكرامة شعبنا مهما اشتدت الضغوط وغلت التضحيات".

وتوجّه "للمراهنين على استثمار وجعنا" بالقول: "لقد سقطتم أخلاقيًا ووطنيًا، وسوف تسقط مراهناتكم. فلبنان سوف يبقى وطنًا لجميع بنيه، ونأسف أن يراهن البعض على العدوّ ووهم سقوط إخوانه في الوطن، والأجدى أن يراهن بعضنا على الآخر ويشدّ أزره في مواجهة العدو، فلبنان لن يبتسم ما دام جنوبه متألمًا".

وختم قائلًا: "نراهن على موقف رئيس الجمهورية والجيش اللبناني ونشدّ على يديه في الاقتراح حول وقف قرار حصر السلاح ردًا على استمرار العدوّ في عدوانه على لبنان".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الشيخ علي الخطيب
إقرأ المزيد
المزيد
مرسم فني لطلاب مدارس المهدي (عج) في بعلبك وعين بورضاي تخليدًا ليوم الشهيد
مرسم فني لطلاب مدارس المهدي (عج) في بعلبك وعين بورضاي تخليدًا ليوم الشهيد
لبنان منذ ساعة
الشيخ الخطيب: لن نتراجع عن الدفاع عن لبنان مهما اشتدت الضغوط وغلت التضحيات
الشيخ الخطيب: لن نتراجع عن الدفاع عن لبنان مهما اشتدت الضغوط وغلت التضحيات
لبنان منذ ساعتين
المفتي قبلان: لبنان لن يكون صهيونيًا أبدًا ولن يمر أي قانون انتخابي يخالف مصالحنا
المفتي قبلان: لبنان لن يكون صهيونيًا أبدًا ولن يمر أي قانون انتخابي يخالف مصالحنا
لبنان منذ 3 ساعات
السيد عمار الموسوي: المقاومة هي من سيصنع المستقبل وستنتصر
السيد عمار الموسوي: المقاومة هي من سيصنع المستقبل وستنتصر
لبنان منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
مرسم فني لطلاب مدارس المهدي (عج) في بعلبك وعين بورضاي تخليدًا ليوم الشهيد
مرسم فني لطلاب مدارس المهدي (عج) في بعلبك وعين بورضاي تخليدًا ليوم الشهيد
لبنان منذ ساعة
وزارة الخارجية الإيرانية تدين العدوان الصهيوني على لبنان: انتهاك واضح للسيادة الوطنية
وزارة الخارجية الإيرانية تدين العدوان الصهيوني على لبنان: انتهاك واضح للسيادة الوطنية
عربي ودولي منذ ساعتين
الشيخ الخطيب: لن نتراجع عن الدفاع عن لبنان مهما اشتدت الضغوط وغلت التضحيات
الشيخ الخطيب: لن نتراجع عن الدفاع عن لبنان مهما اشتدت الضغوط وغلت التضحيات
لبنان منذ ساعتين
خسائر الكيان الصهيوني الاقتصادية
خسائر الكيان الصهيوني الاقتصادية
عين على العدو منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة