وزارة الخارجية الإيرانية تدين العدوان الصهيوني على لبنان: انتهاك واضح للسيادة الوطنية

2025-11-07 13:28
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية العدوان العسكري الواسع النطاق للكيان الصهيوني على مناطق مختلفة من لبنان.

وأکدت الوزارة مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودول المنطقة في مواجهة سياسات الاحتلال الصهيوني المحرضة للحروب ومحاسبته ومعاقبته، وحذرت من التداعیات الخطيرة المترتبة على إفلات هذا الکیان من العقاب واستمرار سياساته التوسعية وسياساته المؤججة للحروب على السلام والأمن الإقليميين.

وأضافت أن الاعتداءات العسكرية للکیان الصهیوني على لبنان، والتي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من ألف مواطن لبناني بريء وتدمير البنية التحتية والمناطق السكنية منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تشكل انتهاكًا واضحًا للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لدولة مستقلة، وتعتبر جريمة شنيعة ضد السلام والأمن الدوليين.

وقالت إن هذه الاعتداءات الإجرامية والتي تم التخطيط لها وتنفيذها بلا شك بدعم وتواطؤ كامل من أميركا، هي دليل آخر على الطبيعة الإجرامية والإرهابية والمیول التوسعیة للکیان الصهيوني، وليس لها أي هدف آخر سوى تقويض سيادة لبنان وأمنه ومنع إعادة إعمار وتنمية هذا البلد.

وأعربت عن تعازيها باستشهاد مواطنين لبنانيين خلال الهجمات الوحشية التي شنها الکیان الصهيوني، وأكدت تضامنها مع حكومة وشعب لبنان ضد الانتهاكات الإجرامیة لهذا الکیان، وكذلك دعم المقاومة اللبنانية المشروعة وجهود هذا البلد لحماية سيادته وأمنه ووحدة أراضيه.

لبنان الجنوب إيران
