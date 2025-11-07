في أجواء يوم الشهيد، ووفاءً لتضحيات المقاومين، نظّمت مدارس المهدي (عج) في بعلبك وعين بورضاي مرسمًا فنيًا لطلابها وطالباتها في "جنة الشهداء" بمدينة بعلبك، بمشاركة حشد من التلامذة والهيئات التعليمية.

عبّر المشاركون من خلال لوحاتهم وأعمالهم الفنية عن معاني الفداء والتضحية، مجسّدين في رسوماتهم روح الشهادة وما تختزنه من قيم الإيمان والوطنية والكرامة.

وتنوّعت الأعمال بين لوحات تشكيلية ومجسّمات رمزية عبّرت عن عظمة الشهداء ودورهم في حماية الوطن وصون كرامته.

وفي حديثه على هامش النشاط، أوضح منسّق المرسم الأستاذ وهب الطفيلي، أنّ الهدف من هذه الفعالية هو "غرس ثقافة المقاومة في نفوس الأجيال الناشئة، وتكريس القيم الإنسانية التي حملها الشهداء في مسيرتهم"، مشيرًا إلى أنّ الفنون تشكّل وسيلة تعبيريّة مؤثرة لترسيخ المعاني الوطنية في وجدان التلامذة.

واختُتم المرسم بجولة على الأعمال المشاركة وسط أجواءٍ من الفخر والاعتزاز، حيث أكّد التلامذة أنّهم يرسمون بألوان الوفاء لدماء الشهداء الذين صانوا الوطن بدمائهم الزكية.

