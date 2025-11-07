استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدًا موسعًا من مجلس إدارة البنك الدولي ضم 17 مديرا تنفيذيًا في البنك، في حضور المدير التنفيذي لمجموعة "البنك الدولي" عبد العزيز الملا والمدير الإقليمي جان كريستوف كارية ومدير مكتب البنك في لبنان أنريكي آرماس والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان.

وخصص اللقاء لمناقشة وعرض مشاريع وخطط البنك الدولي وبرامجه في لبنان لا سيما ملف إعادة الإعمار.

وقدّم الرئيس بري للوفد، شرحًا تفصيليًا مسهبًا على الخريطة التي أعدها المجلس الوطني للبحوث العلمية والتي تبيّن حجم الأضرار التي تسبب بها العدوان "الإسرائيلي" على لبنان على مدى العامين الماضيين قبل اتفاق وقف إطلاق النار وبعده، وفي مختلف القطاعات، لا سيما التدمير الكلي لعدد من القرى الحدودية مع فلسطين المحتلة، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية من طرقات ومؤسسات تربوية وصحية وسياحية والصناعية وقطاع الطاقة، فضلًا عن الخسائر التي مُني بها القطاع الزراعي والأثر البيئي الناجم عن استخدام "إسرائيل" للإسلحة المحرمة دوليًا".

