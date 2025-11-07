أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل"؛ الشيخ الدكتور أحمد القطان، أن العدوّ الصهيوني يمعن في اعتداءاته اليومية وطلعاته الجوية فوق لبنان، ما يدل على عدم التزامه بميثاق ولا بعهد ولا باتفاق.

وأشار القطان خلال خطبة الجمعة 7/11/2025، في مسجد ومجمع عمر بن الخطاب في بر الياس إلى أن "من يظن أن هذا العدوّ يمكن أن يحترم المواثيق فهو واهم؛ لأنه لا عهود عنده ولا التزامات"، مستشهدًا بما يجري في غزّة هاشم وفلسطين المحتلة، حيث يسطّر المجاهدون الأبطال ملاحم بطولية في مواجهة هذا العدوّ الذي يخرق اتفاق وقف إطلاق النار يوميًا في غزّة ولبنان، وأينما وُجد له موطئ قدم.

وأضاف القطان: "نحن نحيي المواقف المسؤولة والوطنية، من رئيس الجمهورية اللبنانية، ومن قائد الجيش، وكلّ موقف يعبر عن وحدة اللبنانيين، وضرورة أن يكونوا صفًا واحدًا في مواجهة هذا العدو".

وفي المقابل، عبّر عن أسفه "لرؤية بعض الفرقاء في الداخل اللبناني ممن يخدمون العدوّ الصهيوني بتصريحاتهم ومواقفهم، رغم ادعائهم الانتماء للبنان".

ودعا القطان في خطبته إلى تعزيز اللحمة الوطنية والإسلامية، قائلًا: "ينبغي علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نكون موحدين في وجه هذا العدو، وأن نثبت للعالم أن لبنان عصيٌّ، يمتلك من المناعة الكثير في مواجهة العدوان".

وأكد على أن مواجهة العدوّ الصهيوني جزء من صميم عقيدة المسلمين وأهل السنة والجماعة، مضيفًا: "الجهاد في سبيل الله ومقاومة أعداء الله من صلب ديننا ومنهجنا، ولن نرضى أن نكون إلا في موقع القوّة في مواجهة هذا العدو، مهما كلفنا ذلك من تضحيات وشهداء".

