أكّد رئيس الجمهورية، جوزاف عون، "التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصُّل إليه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024 برعاية الولايات المتحدة وفرنسا"، مشيرًا إلى أنّ ""إسرائيل" كان من المفترض أنْ تنسحب كليًا وبشكل كامل من الجنوب بعد مرور 60 يومًا على الاتفاق، إلّا أنّها لا تزال تحتل 5 تلال وهي تضاعف من اعتداءاتها على لبنان في ظل المزيد من التهديدات اليومية ضدَّه وضدَّ أبنائه".



كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله، الجمعة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 في قصر بعبدا، مدير "البنك الدولي" في الشرق الأوسط؛ عبد العزيز المنلا على رأس وفد من أعضاء مجلس إدارة البنك.



وعرض الرئيس عون للأوضاع الأمنية في البلاد، لافتًا الانتباه إلى أنّه "من الناحية الداخلية هو أفضل بكثير، ومعدَّل الجريمة فيه يُعتَبر من بين الأدنى مقارنة بدول أخرى".



وعن العلاقة مع سورية، قال الرئيس عون: "نريد علاقات سليمة تخدم مصلحة البلدَين؛ لأنّ استقرار سورية يؤثّر بشكل مباشر في استقرار لبنان والعكس صحيح".



كما استقبل رئيس الجمهورية المدعي العام في جبل لبنان؛ القاضي سامي صادر على رأس وفد من أعضاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.



ودعا رئيس الجمهورية النيابات العامة والقضاة إلى "عدم الخضوع للضغوط والابتعاد عن الزواريب السياسية والطائفية وإنشاء ثقافة التعاطي مع القضاء المستقل"، مخاطبًا الوفد بالقول: "أنا سأكون حصانتكم".

