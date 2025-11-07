خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

أولي البأس
المقال التالي ترقُّب لدخول العراق مرحلة الصمت الانتخابي قبل بدء التصويت للانتخابات البرلمانية

عربي ودولي

حاملة الطائرات الصينية الثالثة
عربي ودولي

حاملة الطائرات الصينية الثالثة "فوجيان" تدخل الخدمة بحضور الرئيس شي

2025-11-07 17:54
42

شهدت البحرية الصينية حدثًا بارزًا هذا الأسبوع مع تسليم حاملة الطائرات الثالثة "فوجيان" إلى الأسطول، في حفل أقيم بميناء بمقاطعة هاينان الجنوبية بحضور الرئيس شي جين بينغ.

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية (CCTV) شي، وهو يتفقد الحاملة، ويستقبل العلم الوطني للصين، ويصافح أفراد البحرية، مؤكدًا خلال كلمته: "حتى الرحلات التجريبية [للطائرات المتمركزة على حاملة الطائرات] تتطلب شجاعة. أنتم جميعًا أبطال".

وتُعدّ فوجيان أحدث إضافة إلى أسطول الصين، بعد حاملتي الطائرات لياونينج وشاندونغ، وهي مجهزة بنظام إطلاق الطائرات الكهرومغناطيسي (EMALS) المتقدم، الذي يسمح بنشر طائرات تحمل حمولات أكبر ووقودًا أكثر، مقارنة بأنظمة الإطلاق التقليدية.

ويأتي دخول فوجيان الخدمة في وقت تسعى فيه بكين لتعزيز قدراتها البحرية في مواجهة التوترات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي والمطالبات المتنازع عليها مع تايوان، وسط منافسة استراتيجية مستمرة مع الولايات المتحدة.

وشهد الحفل حضور أكثر من 2000 من أفراد البحرية وفرق بناء الحاملة، وسط أجواء وصفها الإعلام الرسمي بأنها "فخامة وحماس". كما اطّلع شي على عمليات تطوير القدرات القتالية للحاملة، وزار برج المراقبة لمتابعة عمليات الطيران على متنها.

مع دخول "فوجيان" الخدمة الفعلية، يصبح أسطول الصين قادرًا على تنفيذ تدريبات بحرية متقدمة وزيادة النفوذ البحري في المحيط الهادئ، في إطار استراتيجية تعزيز القوة البحرية الوطنية.

الكلمات المفتاحية
الصين شي جين بينغ الطائرات الحربية
إقرأ المزيد
المزيد
مئات الرحلات الجوية تُلغى في الولايات المتحدة بسبب شلل الميزانية
مئات الرحلات الجوية تُلغى في الولايات المتحدة بسبب شلل الميزانية
عربي ودولي منذ 20 دقيقة
ترقُّب لدخول العراق مرحلة الصمت الانتخابي قبل بدء التصويت للانتخابات البرلمانية
ترقُّب لدخول العراق مرحلة الصمت الانتخابي قبل بدء التصويت للانتخابات البرلمانية
عربي ودولي منذ 25 دقيقة
حاملة الطائرات الصينية الثالثة
حاملة الطائرات الصينية الثالثة "فوجيان" تدخل الخدمة بحضور الرئيس شي
عربي ودولي منذ 52 دقيقة
وزارة الخارجية الإيرانية تدين العدوان الصهيوني على لبنان: انتهاك واضح للسيادة الوطنية
وزارة الخارجية الإيرانية تدين العدوان الصهيوني على لبنان: انتهاك واضح للسيادة الوطنية
عربي ودولي منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
حاملة الطائرات الصينية الثالثة
حاملة الطائرات الصينية الثالثة "فوجيان" تدخل الخدمة بحضور الرئيس شي
عربي ودولي منذ 52 دقيقة
الصين تنفي مزاعم ترامب عن
الصين تنفي مزاعم ترامب عن "اختبارها أسلحة نووية تحت الأرض"
عربي ودولي منذ 3 أيام
جيش الاحتلال يسحب مئات السيارات الصينية من ضباطه
جيش الاحتلال يسحب مئات السيارات الصينية من ضباطه
عين على العدو منذ 4 أيام
قمة كورية صينية في جيونجو لتعزيز الحوار مع كوريا الشمالية وإعادة بناء العلاقات
قمة كورية صينية في جيونجو لتعزيز الحوار مع كوريا الشمالية وإعادة بناء العلاقات
عربي ودولي منذ 5 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة