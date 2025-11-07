شهدت البحرية الصينية حدثًا بارزًا هذا الأسبوع مع تسليم حاملة الطائرات الثالثة "فوجيان" إلى الأسطول، في حفل أقيم بميناء بمقاطعة هاينان الجنوبية بحضور الرئيس شي جين بينغ.

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية (CCTV) شي، وهو يتفقد الحاملة، ويستقبل العلم الوطني للصين، ويصافح أفراد البحرية، مؤكدًا خلال كلمته: "حتى الرحلات التجريبية [للطائرات المتمركزة على حاملة الطائرات] تتطلب شجاعة. أنتم جميعًا أبطال".

وتُعدّ فوجيان أحدث إضافة إلى أسطول الصين، بعد حاملتي الطائرات لياونينج وشاندونغ، وهي مجهزة بنظام إطلاق الطائرات الكهرومغناطيسي (EMALS) المتقدم، الذي يسمح بنشر طائرات تحمل حمولات أكبر ووقودًا أكثر، مقارنة بأنظمة الإطلاق التقليدية.

ويأتي دخول فوجيان الخدمة في وقت تسعى فيه بكين لتعزيز قدراتها البحرية في مواجهة التوترات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي والمطالبات المتنازع عليها مع تايوان، وسط منافسة استراتيجية مستمرة مع الولايات المتحدة.

وشهد الحفل حضور أكثر من 2000 من أفراد البحرية وفرق بناء الحاملة، وسط أجواء وصفها الإعلام الرسمي بأنها "فخامة وحماس". كما اطّلع شي على عمليات تطوير القدرات القتالية للحاملة، وزار برج المراقبة لمتابعة عمليات الطيران على متنها.

مع دخول "فوجيان" الخدمة الفعلية، يصبح أسطول الصين قادرًا على تنفيذ تدريبات بحرية متقدمة وزيادة النفوذ البحري في المحيط الهادئ، في إطار استراتيجية تعزيز القوة البحرية الوطنية.

