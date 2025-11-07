رأى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة؛ الشيخ ماهر حمود في موقفه الأسبوعي، "أن ما يحصل في بلادنا اليوم يستمطر الحجارة ولا يستمطر المطر، هذه الهجمة الأميركية الصهيونية التي تدفعنا بالحديد والنار نحو الاستسلام، ترافقها هجمة سياسية تصور لنا المفاوضات المباشرة والاستسلام للمشروع الأمريكي - الصهيوني كأنه السمن والعسل، وكأنه المستقبل الزاهر، وكأنه المخرج الوحيد للأمة بعد ما صوّروه هزيمة للمقاومة"، وأضاف: "يتصدّى للأمر مَن بذل عمره كلَّه، وضحى وسهر من أجل مصلحة "إسرائيل" والتفوق الصهيوني في المنطقة، عنينا به سمير جعجع ومن معه. يصورون أنفسهم كأنهم الحريصون على لبنان والسيادة والعيش المشترك، وكل ممارساتهم تدل على عكس ذلك، ويا لَلأسف فإن السياسات العربية أو بعضها تجعل من هذا الاتجاه وهذا الشخص بابًا للدخول إلى السياسة اللبنانية".

وتابع: "في الوقت نفسه الذي يظهر المشروع الأميركي الصهيوني كأنه يقتحم المنطقة كلها، يُهزم ترامب الذي يقدم نفسه كملك وديكتاتور، يُهزم في عقر داره، حيث انتصر المرشح المسلم زهران ممداني؛ (أي محمداني)، في نيويورك بستين بالمئة من الأصوات بما فيها 33% من أصوات اليهود والشباب، كأنها رسالة ربانية، تقول لنا لا تيأسوا، عسى أن يُهزم المشروع الصهيوني في المنطقة".

وأردف الشيخ حمود يقول: "إن رسالة حزب الله التي وجهها أمس إلى الرؤساء الثلاثة تعبّر عن صوت العقل والمنطق والرؤيا السليمة، كما الفهم السليم للدين، وإن الردود عليها تشبه العاطفة والشهوة وما يُوسوَس به للإنسان أو ليحيد به عن طريق الحق. الموقف صعب؛ لأن أهل الحق في أكثر الأحيان يكونون قلة ويشعرون بما يشبه شعور الغريب بين الناس".

