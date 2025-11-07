خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

أولي البأس

لبنان

فوز
لبنان

فوز "الأنصار" على فريق "الرياضي - العباسية" والعهد على الحكمة

2025-11-07 18:41
13

في إطار الدوري اللبناني الممتاز لكرة القدم، فاز فريق الأنصار على فريق الرياضي العباسية بهدف مقابل لا شيء سجله " أبو بكر جبرين" في الدقيقة 84 في الشوط الثاني من المباراة التي جرت على ملعب عباس ناصر في العباسية.

وكان العباسية أهدر فرصتين محققتين.

وحضر المباراة  أمين الاتحاد اللبناني لكرة القدم؛ جهاد الشحف وحشد من الجمهور.

وقاد المباراة طاقم حكام لبناني اتحادي: الحكم ماهر العالي بمساعدة الحكمين علي فقيه وبلال العرفى.

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، فاز العهد بطل لبنان تسع مرات على الحكمة بيروت 3 - 1.
وهذا الفوز هو الفوز السادس للعهد، والتعثر الثاني للحكمة.

الكلمات المفتاحية
لبنان كرة القدم الرياضة الدوري اللبناني لكرة القدم
إقرأ المزيد
المزيد
فوز
فوز "الأنصار" على فريق "الرياضي - العباسية" والعهد على الحكمة
لبنان منذ 5 دقائق
الشيخ ماهر حمود: رسالة حزب الله إلى الرؤساء صوت العقل والمنطق والرؤيا السليمة
الشيخ ماهر حمود: رسالة حزب الله إلى الرؤساء صوت العقل والمنطق والرؤيا السليمة
لبنان منذ 6 دقائق
فضل الله: لا تفاوض مع المحتل وحق الدفاع مقدس‌ ولا مصلحة للبنان باتفاق جديد 
فضل الله: لا تفاوض مع المحتل وحق الدفاع مقدس‌ ولا مصلحة للبنان باتفاق جديد 
لبنان منذ ساعة
عون: لبنان ملتزم بوقف الأعمال العدائية فيما
عون: لبنان ملتزم بوقف الأعمال العدائية فيما "إسرائيل" تحتل تلالًا وتضاعف اعتداءاتها
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
فوز
فوز "الأنصار" على فريق "الرياضي - العباسية" والعهد على الحكمة
لبنان منذ 5 دقائق
الشيخ ماهر حمود: رسالة حزب الله إلى الرؤساء صوت العقل والمنطق والرؤيا السليمة
الشيخ ماهر حمود: رسالة حزب الله إلى الرؤساء صوت العقل والمنطق والرؤيا السليمة
لبنان منذ 6 دقائق
فضل الله: لا تفاوض مع المحتل وحق الدفاع مقدس‌ ولا مصلحة للبنان باتفاق جديد 
فضل الله: لا تفاوض مع المحتل وحق الدفاع مقدس‌ ولا مصلحة للبنان باتفاق جديد 
لبنان منذ ساعة
القطان: العدوّ الصهيوني لا يلتزم بمواثيق وعلينا التمسك بالوحدة الوطنية في مواجهته
القطان: العدوّ الصهيوني لا يلتزم بمواثيق وعلينا التمسك بالوحدة الوطنية في مواجهته
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة