في إطار الدوري اللبناني الممتاز لكرة القدم، فاز فريق الأنصار على فريق الرياضي العباسية بهدف مقابل لا شيء سجله " أبو بكر جبرين" في الدقيقة 84 في الشوط الثاني من المباراة التي جرت على ملعب عباس ناصر في العباسية.

وكان العباسية أهدر فرصتين محققتين.

وحضر المباراة أمين الاتحاد اللبناني لكرة القدم؛ جهاد الشحف وحشد من الجمهور.

وقاد المباراة طاقم حكام لبناني اتحادي: الحكم ماهر العالي بمساعدة الحكمين علي فقيه وبلال العرفى.

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، فاز العهد بطل لبنان تسع مرات على الحكمة بيروت 3 - 1.

وهذا الفوز هو الفوز السادس للعهد، والتعثر الثاني للحكمة.

الكلمات المفتاحية