لبنان

كلفة الاستشفاء في الشمال لا تُحتمَل والمستشفيات الحكومية تغصّ بالمرضى
لبنان

كلفة الاستشفاء في الشمال لا تُحتمَل والمستشفيات الحكومية تغصّ بالمرضى

2025-11-07 19:57
النائب كبارة يحذّر: ترك المواطنين لمصيرهم الصحي يهدّد حياتهم ويمسّ كرامتهم 
فادي منصور - مراسل

مراسل العهد

تعيش المناطق الشمالية أزمة صحية خانقة مع الارتفاع الكبير في كلفة الاستشفاء داخل المستشفيات الخاصة، حيث تجاوزت الفواتير قدرة المواطن بأضعاف، بينما تغصّ المستشفيات الحكومية في طرابلس والشمال بأعداد كبيرة من المرضى، بعدما تحوَّلت إلى الملاذ الوحيد للفقراء وذوي الدخل المحدود، لكنّها باتت عاجزة عن استقبال المزيد من الحالات نتيجة امتلاء الأَسرَّة.

يدفع هذا الواقع المأساوي النائب كريم كبارة إلى دقّ ناقوس الخطر، فيؤكّد أن "ملف الاستشفاء يشكّل الهمّ الأكبر لشريحة واسعة من اللبنانيين"، وأنّ "كلفة الطبابة والعمليات الجراحية والأدوية أصبحت عبئًا لا يُحتمَل".

ويشير كبارة إلى أنّ ما يلمسه يوميًا من "مراجعات وصرخات من الناس في طرابلس يعكس حجم المعاناة الحقيقية"، محذّرًا من أنّ "ترك المواطنين لمصيرهم الصحي يهدّد حياتهم ويمسّ كرامتهم الإنسانية".

وفي السياق نفسه، انضمّت فعاليات طرابلسية ولجان أهلية إلى رفع الصوت مطالبةً الحكومة بـ"تَحرُّك عاجل وشامل لإعادة تنظيم القطاع الصحي وضبط الفواتير ودعم المستشفيات الحكومية التي تقف اليوم في خط المواجهة الأول مع الأزمة".

كما أكّدت الفعاليات أنّ "صحة المواطن لم تَعُدْ تَحتمِل الانتظار أو التجاهل"، داعيةً إلى "خطة إنقاذ طبية عاجلة تحفظ حق اللبناني في العلاج والكرامة"

