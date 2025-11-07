خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
طهران ترد على اعتراف ترامب: دور واشنطن كان "واضحًا" منذ البداية ويجب محاسبتها

2025-11-07 20:47
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية؛ إسماعيل بقائي، أن مشاركة الولايات المتحدة في الحرب "الإسرائيلية" الأخيرة على إيران "كان واضحًا منذ البداية"، مطالبًا في الوقت نفسه بـ"محاسبة" أميركا على انتهاكاتها.

وردّ بقائي على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمسؤوليته عن العدوان العسكري "الإسرائيلي" ضدّ إيران، في تدوينة على موقع "إكس"، قال فيها: "كان واضحًا منذ البداية أن أميركا شاركت مشاركة كاملة في جريمة العدوان "الإسرائيلي" ضدّ الشعب الإيراني".

وكان ترامب قد كشف يوم أمس الخميس 6/11/2025، عن مسؤوليته عن الضربات "الإسرائيلية" على إيران قائلًا: ""إسرائيل" هي من هاجمت أولًا. تلك الضربة كانت قوية جدًّا جدًّا. لقد كنت مسؤولًا عنها بدرجة كبيرة"، وفق تعبيره.

من جهته، قال بقائي "أتذكرون أن ماركو روبيو؛ وزير الخارجية الأميركي أعلن في 13 حزيران/يونيو 2025 أن واشنطن ليس لها أي دور في العمل العدواني والإرهابي الذي قام به الكيان الصهيوني ضدّ إيران، مؤكدًا بأنه كان "إجراءً من جانب واحد" من قبل "إسرائيل" وأننا (أميركا) لسنا متورطين في الهجمات على إيران"؟"، مردفًا: "بالطبع كان ذلك الادّعاء كذبة واضحة صارخة؛ لأنه كان واضحًا منذ البداية أن أميركا شاركت مشاركة كاملة في جريمة العدوان "الإسرائيلي" ضدّ الشعب الإيراني".

وتابع بقائي: "والآن، فإن الرئيس الأميركي نفسه، باعترافه الصريح، كشف كذب وزير خارجيته، واعترف عمليًّا بأن واشنطن كانت توجّه هذه العملية منذ البداية".

واعتبر أن هذا الاعتراف "يعدّ وثيقة لا يمكن دحضها على التدخل المباشر والتواطؤ الفعال لأميركا في العدوان "الإسرائيلي"  غير المبرر ضدّ إيران، وهو في الوقت نفسه يمثّل قبولًا صريحًا بمسؤولية أميركا عن ارتكاب عمل غير قانوني وانتهاك فاضح للقانون الدولي".

وختم بقائي بالتأكيد على أنه "يجب محاسبة أميركا وجعلها تتحمل المسؤولية بسبب هذا الانتهاك الفاضح والجريمة الخطيرة التي ارتكبتها".

