أكد الوزير السابق؛ مصطفى بيرم، أنّ "العدو فشل في تحقيق أهدافه بالحرب فلجأ إلى السياسة، وعندما أخفق سياسيًّا بدأ يلجأ إلى التهويل والترهيب"، مشدّدًا على أنّ "هذا الأسلوب لا ينفع مع أبناء خط المقاومة".

جاء كلام بيرم خلال احتفال تأبيني لمناسبة مرور 40 يومًا على وفاة الفقيد المجاهد عبده بكر؛ والد الشهيد علي بكر، أُقيم في حسينية بلدة النبي عثمان البقاعية بحضور فعاليات حزبية واجتماعية وبلدية.

وقال بيرم: "نحن لا نردّ على التهويل بالخوف، بل بالحكمة. نحن من نحمي البلد، ونحرص على الدولة والجيش والوحدة الوطنية، وندافع عن المسجد كما عن الكنيسة؛ لأنّنا أهل الدولة الحقيقية والوحدة الصادقة".

وإذ اعتبر أنّ "الصمت أحيانًا هو صمت الحكماء"، بيّن أنّ "المقاومة لا تفرّط بأوراق القوة؛ لأنّها تدرك أنّ العدو كلّما قُدّم له تنازل، ازداد استكبارًا".

وأضاف: "لا خيار أمامنا سوى التمسُّك بالوعي، الوحدة، الحكمة، وأساس ذلك كله هو المقاومة. فلا مكان فينا للخوف أو التراجع أو الوهن".

الكلمات المفتاحية