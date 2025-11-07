خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

أولي البأس
المقال التالي الشيخ الرفاعي رحب بكتاب حزب الله: شعوبنا الحرة على امتداد محور المقاومة ستفرض كلمتها

عربي ودولي

رقم قياسي.. فوز 38 مسلمًا في الانتخابات الأميركية الأخيرة
عربي ودولي

رقم قياسي.. فوز 38 مسلمًا في الانتخابات الأميركية الأخيرة

2025-11-07 21:10
27

أكد "مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية" (كير)؛ أكبر منظمة إسلامية في الولايات المتحدة، فوز 38 مرشّحًا مسلمًا على الأقل في الانتخابات التي أُجريت، الثلاثاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، على مستوى الولايات الأميركية بمناصب مختلفة بين مجالس تشريعية في الولايات، ومناصب عُمَد في مدن أميركية، وعضوية مجالس مدن، وغيرها.

وقدّم المجلس تقريرًا حول نتائج الانتخابات كشف فيه رقمًا قياسيًّا لأعداد المسلمين المرشّحين والفائزين بالمناصب الحكومية والتشريعية، خلال الانتخابات التي أُجريت على مستوى الولايات الأميركية، موضحًا أنّ "عدد المسلمين الذين ترشّحوا خلال هذه الانتخابات بلغ 76 مرشّحًا، فاز من بينهم 38 مرشّحًا"، وهو ما قال المجلس إنّه يشكّل "رقمًا قياسيًا" سواءٌ في عدد المرشحين أو الفائزين من بينهم.

وذكَر المجلس أنّ "هناك بعض المدن التي لم تُعلَن فيها بعد نتيجة الانتخابات، وهو ما يجعل عدد المرشَّحين المسلمين الفائزين في الانتخابات مرشّحًا للزيادة، من بينها مدينة هامترامك في ولاية ميشيغان التي يتنافس فيها مسلمان على منصب العمدة".

كما أشار المجلس إلى أنّ "انتخابات هذا العام نتج عنها عدد من المؤشّرات التاريخية، من بينها فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك، ليكون أول مسلم يصل إلى هذا المنصب في عاصمة المال والأعمال الأميركية، إضافة إلى فوز المسلمة غزالة هاشمي بمنصب نائب حاكم ولاية فرجينيا، لتصبح بذلك أول مسلمة في التاريخ الأميركي تصل إلى منصب حكومي على مستوى الولاية".

بدورها، قالت منظمة "كير"، في بيان، إنّ "هناك عددًا من المناصب التي لم تُحسَم بعد، لكنّ المنافسة فيها تنحصر بين مرشّحِين مسلمين، وهذا ما يجعل عدد المرشّحِين المسلمين المؤكَّد فوزهم مرشّحًا للزيادة".

ورأت "كير"، في بيان، أنّ "هذه الانتصارات ليست انتصارات للمسلمين الأميركيين وحدهم، بل هي انتصارات لجميع الأميركيين الذين يؤمنون بالعدالة والمساواة والمشاركة الديمقراطية"، مبيّنةً أنّ "الكثير من المرشّحِين المسلمين فازوا برغم مواجهتهم موجة من الكراهية ضد المسلمين، وتضليلًا إعلاميًا منظّمًا".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية اميركا المسلمون نيويورك
إقرأ المزيد
المزيد
رقم قياسي.. فوز 38 مسلمًا في الانتخابات الأميركية الأخيرة
رقم قياسي.. فوز 38 مسلمًا في الانتخابات الأميركية الأخيرة
عربي ودولي منذ 14 دقيقة
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذر من استمرار حالات الاختفاء القسري في سورية
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحذر من استمرار حالات الاختفاء القسري في سورية
عربي ودولي منذ ساعة
حماس والجبهة الديمقراطية: انضمام كازاخستان لاتفاقات التطبيع خيانة لدماء شهداء غزة
حماس والجبهة الديمقراطية: انضمام كازاخستان لاتفاقات التطبيع خيانة لدماء شهداء غزة
عربي ودولي منذ ساعة
مئات الرحلات الجوية تُلغى في الولايات المتحدة بسبب شلل الميزانية
مئات الرحلات الجوية تُلغى في الولايات المتحدة بسبب شلل الميزانية
عربي ودولي منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
رقم قياسي.. فوز 38 مسلمًا في الانتخابات الأميركية الأخيرة
رقم قياسي.. فوز 38 مسلمًا في الانتخابات الأميركية الأخيرة
عربي ودولي منذ 14 دقيقة
مئات الرحلات الجوية تُلغى في الولايات المتحدة بسبب شلل الميزانية
مئات الرحلات الجوية تُلغى في الولايات المتحدة بسبب شلل الميزانية
عربي ودولي منذ ساعتين
قاعدة أميركية في المزّة: دمشق تحت ظلّ واشنطن
قاعدة أميركية في المزّة: دمشق تحت ظلّ واشنطن
مقالات مختارة منذ 12 ساعة
كلام كثير قاله حزب الله قبل إعلان
كلام كثير قاله حزب الله قبل إعلان "الكتاب المفتوح"
مقالات مختارة منذ 13 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة