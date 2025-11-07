في أجواء ولادة السيدة زينب (ع)، أقامت الهيئات النسائية في بلدة الصرفند، بالتعاون مع جمعية إمداد الإمام الخميني (قده)، حفلًا في المناسبة المباركة، وذلك في "مجمّع الإمام الخميني" في البلدة.

تضمّن الحفل فقرات متنوعة من قصائد شعرية وتواشيح دينية أضفت أجواءً روحانيةً مميزة.

وألقى مدير مركز الإمداد في منطقة جبل عامل الثانية، الشيخ علي خليل، كلمة خلال الحفل تناول فيها سيرة السيدة زينب (ع) ونشأتها في بيت النبوة، متوقفًا عند صبرها وشجاعتها في مواجهة محن كربلاء، ودورها الريادي في إيصال رسالة أهل البيت (ع) إلى الأمة.

واختُتم الحفل بتوزيع الهدايا على الحضور، وإقامة صلاة جماعة، وتوزيع الحلوى.

الكلمات المفتاحية