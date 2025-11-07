خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

أولي البأس
المقال التالي ناصر الدين: نُولِي أهمية كبرى لتطوير حَوكمة القطاع الصحي وتعزيز نُظُم الجودة والسلامة

تكنولوجيا

السلطات الفرنسية:
تكنولوجيا

السلطات الفرنسية: "تيك توك" تشجع على الانتحار

2025-11-07 22:40
34

وجهت السلطات الفرنسية اتهامًا مباشرًا لمنصة "تيك توك" بكون خوارزمياتها تشجع القاصرين على الانتحار، وبدأت تحقيقًا واسعًا في آلية عمل الخوارزمية بحثًا عن الأدلة الكافية لمقاضاة الشركة، وذلك وفق تقرير نشرته "رويترز".

وأكدت المدعية العامة في باريس لور بيكواو، أن التحقيق جاء بطلب من البرلمان الفرنسي الذي يخشى آثار خوارزمية "تيك توك" والمقاطع التي تقترحها على المراهقين، مضيفة أن المنصة تعرّض مستخدميها صغار السن للخطر.

وتؤكد اللجنة البرلمانية الفرنسية، أن هذا التحقيق مرتبط مباشرة بحالات الانتحار التي حدثت في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي واتُهمت فيها منصة "تيك توك".

إذ اتهمت مجموعة من الأسر الفرنسية المنصة بتشجيع أطفالهم على الانتحار عبر عرض مجموعة من المقاطع الخبيثة التي تشجع على الانتحار.

وأضافت بيكواو أن تقرير اللجنة البرلمانية أشار لانخفاض معدل الرقابة على المنصة، مما يسهل على القاصرين الوصول إلى المقاطع التي تدفعهم للانتحار.

ومن جانبها، أكدت "تيك توك" في رسالة إلى "رويترز" رفضها هذه الادعاءات واستعدادها للدفاع عن براءة المنصة في المحاكم المحلية والدولية كافة.

وأضاف البيان "أكثر من 50% من إعدادات المنصة ومزاياها مصممة خصوصًا لحماية المراهقين والقاصرين والحفاظ على سلامتهم النفسية، كما أننا نزيل 9 من كل 10 مقاطع عنيفة خلال ثوانٍ، وقبل حتى أن يشاهدها أي شخص".

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها "تيك توك" متاعب مع السلطات الفرنسية، إذ أقر رئيس اللجنة البرلمانية في 11 أيلول/سبتمبر الماضي أن المنصة تعمدت تعريض حياة مستخدميها للخطر وقام بتحويل الأمر للقضاء.

المصدر : رويترز
الكلمات المفتاحية
فرنسا تكنولوجيا شبكات التواصل الاجتماعي
إقرأ المزيد
المزيد
السلطات الفرنسية:
السلطات الفرنسية: "تيك توك" تشجع على الانتحار
تكنولوجيا منذ ساعة
الذكاء الاصطناعي يصنع الفارق: مشروع تنظيف نوافذ قاد صاحبَه إلى عتبة المليون دولار
الذكاء الاصطناعي يصنع الفارق: مشروع تنظيف نوافذ قاد صاحبَه إلى عتبة المليون دولار
تكنولوجيا منذ 6 أيام
ما هو روبوت نيو الذي غزا منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا؟
ما هو روبوت نيو الذي غزا منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا؟
تكنولوجيا منذ أسبوع
من التلقين إلى التجريب: كيف تغيّر التكنولوجيا أساليب التعليم في القرن الحادي والعشرين
من التلقين إلى التجريب: كيف تغيّر التكنولوجيا أساليب التعليم في القرن الحادي والعشرين
تكنولوجيا منذ أسبوع
مقالات مرتبطة
السلطات الفرنسية:
السلطات الفرنسية: "تيك توك" تشجع على الانتحار
تكنولوجيا منذ ساعة
بزشكيان في اتّصال مع ماكرون: على أميركا وأوروبا إثبات صدقهما 
بزشكيان في اتّصال مع ماكرون: على أميركا وأوروبا إثبات صدقهما 
إيران منذ يومين
ناصر الدين يوقع اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز النظام الصحي في الجنوب
ناصر الدين يوقع اتفاقية مع الوكالة الفرنسية للتنمية لتعزيز النظام الصحي في الجنوب
لبنان منذ 3 أيام
الجولاني ماضٍ في
الجولاني ماضٍ في "تلميع صورته"... فهل يأتي دور التركستان بعد الفرنسيين؟
مقالات منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة