قال وزير الصحة العامة؛ الدكتور ركان ناصر الدين: "نحن في وزارة الصحة العامة، نُولِي أهمية كبرى لتطوير حَوكمة القطاع الصحي وتعزيز نُظُم الجودة والسلامة، لا سيما في ظل التحديات المعقّدة التي نواجهها".

جاء كلام ناصر الدين في المؤتمر الإقليمي الذي نظّمته "الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم" (MUBS) بعنوان "رعاية صحية أكثر أمانًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التعاون الأكاديمي - الاستشاري من أجل الاعتماد ومكافحة العدوى".

وأضاف ناصر الدين: "أهمية موضوع المؤتمر كونه يلامس أولوياتنا الوطنية، ويعكس الإيمان الراسخ بأنّ سلامة المريض ليست خيارًا، بل هي حق أساسي وواجب مهني وأخلاقي".

وأكّد أنّ "الوزارة تعمل على تَوْسِعة التغطيات الصحية والاستشفائية والدوائية، حيث بلغت تَوْسِعة بروتوكولات الأدوية أكثر من 400 في المئة، إضافة إلى تغطية العديد من العمليات على نفقة وزارة الصحة العامة، مثل عمليات زرع نقي العظم"، مستدركًا بالقول: "لكنْ وسط ذلك، يبقى تنظيم القطاع أمرًا أساسيًا".

كما أعلن عن أنّ "العمل يتم في وزارة الصحة العامة على نظام الاعتماد للمستشفيات الخاصة والحكومية، بحيث تتكفّل الوزارة بنفقة الاعتماد لأيّ مستشفى حكومي يريد أنْ يدخل في الاعتماد بهدف رفع الجودة والإمكانات".

وإذ أشار إلى أنّ "الوزارة بدأت بهذا الأمر اختياريًا، حيث بدأت المستشفيات الخاصة تقبل بطريقة إيجابية"، أَمِل وزير الصحة بأنْ "يصبح الأمر إلزاميًا في المرحلة المقبلة، كي يكون لدينا نظام اعتماد عالي الجودة، فيعود لبنان في السنوات المقبلة كما كان "مستشفى الشرق الأوسط"".

ولفت الانتباه إلى "المستجدّات التشريعية التي عملت عليها الوزارة أخيرًا، وفي مقدّمتها اعتماد لجان أخلاقيات الأبحاث السريرية التي تستهدف الإنسان، وفق أعلى المعايير الدولية، مما يشكّل ترجمة للالتزام بالشفافية، المصداقية، والأخلاقيات العلمية في كل ما يتعلّق بصحة المواطن وكرامته".

