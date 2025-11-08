خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
منتزه البلدية بمدينة غزة: 100 عام من المساحات الخضراء .. والأمل

2025-11-08 04:41
محمد الكحلوت - معد

صحافي فلسطيني من قطاع غزة

مصوّر ومعدّ لتقارير فيديو 

41 مقالاً

يُعَدّ منتزه البلدية في مدينة غزة أحدَ معالمها الرئيسية، إذ يمتد تاريخه إلى نحو 100 عام. أنشئ المنتزه برؤيةٍ ثاقبةٍ من رئيس بلدية غزة الأسبق فهمي بك الحسيني، ليلبّي حاجة المواطنين كمتنفسٍ أخضر، ليس فقط في حينه، وإنما للأجيال القادمة أيضًا.

نجا المنتزه من التدمير الإسرائيلي إبان العدوان الأخير على القطاع، ليعود اليوم مكانًا مميّزًا يهرب إليه الغزّاويون من ضغوط الحياة والحرب التي استمرّت عامين. فمساحاته الخضراء وهواؤه الطلق يمنحانهم شعورًا بالراحة والسعادة في ظلّ تناثر الركام في كلّ مكان.
 

غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة
