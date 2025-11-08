خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

أولي البأس
المقال التالي يوميات أولي البأس | 08 تشرين الثاني 2024

فلسطين

غارات ونسف وإطلاق نار شرق قطاع غزة وتبادل للجثامين بين حماس والسرايا وبين
فلسطين

غارات ونسف وإطلاق نار شرق قطاع غزة وتبادل للجثامين بين حماس والسرايا وبين "إسرائيل"

2025-11-08 09:56
79

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما تتواصل عملية تبادل الجثامين بين حماس والاحتلال عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونسف الجيش "الإسرائيلي" المنازل في مناطق تخضع لسيطرته شرق قطاع غزة، فيما أغار الطيران الحربي على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع إضافة إلى إطلاق نار على منازل المواطنين.

كما أطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار قبالة سواحل بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وسلمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس جثمان جندي "إسرائيلي" في خان يونس جنوبي القطاع.

وحسب الاتفاقية تبقى خمس جثث لتنتهي حركة حماس من تسليم كل ما لديها من أحياء وأموات.

وبلغت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى اليوم 68875  شهيدًا و170679 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس سرايا القدس
إقرأ المزيد
المزيد
الأمم المتحدة: 264 هجومًا للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية 
الأمم المتحدة: 264 هجومًا للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية 
فلسطين منذ ساعتين
غارات ونسف وإطلاق نار شرق قطاع غزة وتبادل للجثامين بين حماس والسرايا وبين
غارات ونسف وإطلاق نار شرق قطاع غزة وتبادل للجثامين بين حماس والسرايا وبين "إسرائيل"
فلسطين منذ ساعتين
منتزه البلدية بمدينة غزة: 100 عام من المساحات الخضراء .. والأمل
منتزه البلدية بمدينة غزة: 100 عام من المساحات الخضراء .. والأمل
فلسطين منذ 8 ساعات
حماس والجبهة الديمقراطية: انضمام كازاخستان لاتفاقات التطبيع خيانة لدماء شهداء غزة
حماس والجبهة الديمقراطية: انضمام كازاخستان لاتفاقات التطبيع خيانة لدماء شهداء غزة
فلسطين منذ 16 ساعة
مقالات مرتبطة
الشيخ خليل رزق: المقاومة ثابتة ولن تتخلى عن موقعها في الدفاع عن لبنان وأرضه
الشيخ خليل رزق: المقاومة ثابتة ولن تتخلى عن موقعها في الدفاع عن لبنان وأرضه
لبنان منذ 29 دقيقة
جشي: الحوار الداخلي حول سلاح المقاومة يجب أن يبقى شأنًا لبنانيًا داخليًا
جشي: الحوار الداخلي حول سلاح المقاومة يجب أن يبقى شأنًا لبنانيًا داخليًا
لبنان منذ 55 دقيقة
الأمم المتحدة: 264 هجومًا للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية 
الأمم المتحدة: 264 هجومًا للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية 
فلسطين منذ ساعتين
العدو
العدو "الإسرائيلي" يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان وسقوط 7 جرحى في بنت جبيل 
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة