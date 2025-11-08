يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما تتواصل عملية تبادل الجثامين بين حماس والاحتلال عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ونسف الجيش "الإسرائيلي" المنازل في مناطق تخضع لسيطرته شرق قطاع غزة، فيما أغار الطيران الحربي على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع إضافة إلى إطلاق نار على منازل المواطنين.

كما أطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" النار قبالة سواحل بحر مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وسلمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس جثمان جندي "إسرائيلي" في خان يونس جنوبي القطاع.

وحسب الاتفاقية تبقى خمس جثث لتنتهي حركة حماس من تسليم كل ما لديها من أحياء وأموات.

وبلغت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى اليوم 68875 شهيدًا و170679 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023.

