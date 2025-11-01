خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

الرئيس بري: التطبيع مع العدو غير وارد 
لبنان

الرئيس بري: التطبيع مع العدو غير وارد 

2025-11-08 10:07
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن التطبيع مع العدو "الإسرائيلي" غير وارد، مشددًا على أن كل التهديدات والغارات "الإسرائيلية" لن تغيّر من موقفنا هذا. 

وفي تصريحٍ صحفي، أوضح الرئيس بري أن من يطلب التطبيع عليه أن يعرف أنه غير ممكن، مجددًا تمسكه بآلية الميكانيزم، مع إمكانية الاستعانة بخبراء مدنيين اختصاصيين، كما حصل عند ترسيم الخط الأزرق عام الفين.

وفي الشأن الداخلي، أشار الرئيس بري إلى أنه لم يتسلّم بعد مشروع قانون الانتخاب الذي أقرّته الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيحدد موقفه عند تسلمه، معتبرًا أن بعض التحركات السياسية مناورات بلا جدوى.

كما جدد تأكيده أن القانون الانتخابي النافذ صالح للتطبيق تقنيًا وقانونيًا، سائلًا: "هل ما كان صالحًا في الانتخابات السابقة بات غير صالح اليوم؟". 
 

لبنان نبيه بري التطبيع الانتخابات
