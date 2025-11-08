خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
العدو "الإسرائيلي" يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان وسقوط 7 جرحى في بنت جبيل 

2025-11-08 10:22
73

في انتهاكٍ جديد ومتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، استهدف الطيران المسيّر "الإسرائيلي" صباح اليوم سيارة من نوع رابيد قرب مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل جنوبي لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان بأنّ غارة العدو "الإسرائيلي" التي استهدفت سيارة من نوع "رابيد" قرب مستشفى صلاح غندور في بلدة بنت جبيل جنوب البلاد أدّت إلى إصابة 7 لبنانيين بجروح.

كما استهدفت محلقات "إسرائيلية" حفارة في منطقة "الكيلو 9" في بلدة بليدا في قضاء مرجعيون.

واستهدف العدو "الإسرائيلي" سيارة في منطقة جنعم بين شبعا وراشيا الوادي.

وأمس الجمعة، نفّذ الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءات عدّة على جنوبي لبنان ولا سيما في جبل الصالحاني، وبلدة شيحين قضاء صور، وسهل الخيام، وتلة الحمامص.

وتأتي هذه الاعتداءات بعد سلسلة من الغارات التي نفّذها الاحتلال "الإسرائيلي" أول من أمس الخميس، في مناطق مختلفة من جنوب لبنان، والتي أسفرت في المحصّلة عن شهيد وعدد من الجرحى، إضافة إلى الدمار الكبير الذي لحق بالمباني.

