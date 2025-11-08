خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
قبل مواجهة السيتي.. صلاح يقترب من إنجاز جديد مع ليفربول في الدوري الإنجليزي
قبل مواجهة السيتي.. صلاح يقترب من إنجاز جديد مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

2025-11-08 11:23
يستعد نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لتحقيق إنجاز تاريخي خلال مواجهة فريقه المرتقبة ضد مانشستر سيتي يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح، الذي ساهم بـ276 هدفًا مع ليفربول (188 هدفًا و88 تمريرة حاسمة)، بات على بُعد خطوة من معادلة رقم واين روني كأكثر لاعب مساهمة بالأهداف مع نادٍ واحد في تاريخ الدوري، حيث سجل روني 183 هدفًا وقدم 93 تمريرة حاسمة مع مانشستر يونايتد.

ويملك صلاح أفضل سجل تهديفي في تاريخ المسابقة أمام مانشستر سيتي بـ9 أهداف و6 تمريرات حاسمة، ما يمنحه فرصة قوية لتجاوز إنجاز روني والانفراد بالرقم القياسي.

المباراة تشكل محطة مهمة في سباق الصدارة، حيث يحتل ليفربول المركز الثالث بـ18 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.
 

الكلمات المفتاحية
كرة القدم الرياضة
