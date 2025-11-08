خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الشيخ خليل رزق: المقاومة ثابتة ولن تتخلى عن موقعها في الدفاع عن لبنان وأرضه
الشيخ خليل رزق: المقاومة ثابتة ولن تتخلى عن موقعها في الدفاع عن لبنان وأرضه

2025-11-08 12:22
أكد مسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله الشيخ خليل رزق، خلال الحفل التكريمي الذي أقيم في بلدة ‏البابلية بحضور شخصيات وفعاليات، أن الشعب اللبناني قدم تضحيات عظيمة على مختلف الصعد، لا سيما ‏في الجوانب المادية من دمار وتهجير وقتل، وأن دماء الشهداء وجرحى الوطن تثبت عظمة هذا الشعب ‏وصموده أمام العدوان.‏

وقال الشيخ رزق: "اليوم لا بد أن ننحني إجلالاً وإكبارًا أمام هذا الشعب الجبار والعظيم. أنتم، أبناء هذا الوطن، ‏صمدتم في مواجهة آلة العدو الصهيوني الوحشية، فلا مثيل لصمودكم في هذا العالم"، مشيرًا إلى أنّ "هناك من يسعى اليوم إلى محاكاة هذا العدو إعلاميًا وسياسيًا، ليصبح شريكًا له ولسانه الناطق ‏باسم مشاريعه، إلا أن المقاومة ثابتة، ولن تتخلى عن موقعها في الدفاع عن لبنان وأرضه ودماء شهدائه".‏

وشدد على أن "ورقة القوة بيد لبنان والدولة اللبنانية، ولا يحق لأي طرف أن يتخلى عنها، فهي ملك للشعب ‏وتضحياته، والمقاومة هي الضمانة لحماية هذا الحق أمام مخططات العدو وأعوانه الذين يسعون لإدخال ‏لبنان في مفاوضات على حساب مصالحه". مؤكدًا "أن المجتمع اللبناني وشبابه الغيور سيبقى دائمًا مدافعًا ‏عن إرادته وكرامته".‏

وختم بالقول: "رغم الألم والحزن لفقدان هذا الفقيد العزيز، فإننا مع شعبنا وشبابنا سنبقى شامخين، ‏مستعدين للدفاع عن أرضنا ووطنا مهما غلت التضحيات، ومهما كانت النتائج. المطلوب منا جميعًا اليوم أن ‏نتكاتف في كل قرية وساحة لمواجهة كل التحديات".‏
 

