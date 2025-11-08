بالهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا و"إسرائيل"، والمناصرة لغزّة وفلسطين، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم الضمانة الوحيدة لحماية لبنان وشعبه واستقلاله، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية وبلدتا معركة وشحور الجنوبيتان، الشّهيد السّعيد على طريق القدس المجاهد الشيخ حسين جهاد ذيب "الشيخ صادق" بمسيرة حاشدة تقدمها عضوا كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين والنائب حسين جشي، إلى جانب شخصيّات وفعاليّات وعلماء دين وعائلة الشّهيد وعوائل شهداء، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

وتقدّمت مسيرة التّشييع الذي أقيم في بلدة معركة، فرق من كشافة الإمام المهدي (عج) حملت الرايات الحسينية والكشفية ورايات لبنان والمقاومة وصور القادة وشهداء المقاومة الإسلامية، وسيّارات إسعاف تابعة لمديريّة جبل عامل الأولى في الدفاع المدني - الهيئة الصّحية الإسلامية جابت شوارعها وصولاً إلى جبّانتها، قبل أن يُصلّى على الجثمان الطّاهر الذي ويوارى في الثرى إلى جانب من سبقه من رفاق دربه السعداء.

الكلمات المفتاحية