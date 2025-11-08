استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس رئيس بلدية بليدا حسان حجازي، مع أعضاء المجلس البلدي، وعائلة الشهيد إبراهيم سلامة، الذين قدموا الشكر لسماحته على زيارته بلدتهم ومواساتهم بالشهيد سلامة.

واطلع الوفد سماحته على أوضاع بلدتهم والقرى المجاورة في ظل استمرار العدوان والاحتلال "الإسرائيلي".

وأكد سماحته أن الشهيد سلامة الموظف في مؤسسة رسمية والذي اغتالته قوات العدو أثناء قيامه بواجبه الوظيفي هو شهيد كل لبنان، وشهادته التي نعتز بها تعبٌر عن صبر وشجاعة أهلنا الصامدين في قراهم دفاعًا عن أرضهم وكرامة وطنهم.

وطالب الشيخ الخطيب الدولة بكل وزارتها وأجهزتها وإمكانياتها ومؤسسات المجتمع المدني أن تكون حاضرة لخدمة أهالي قرى الحافة الأمامية لدعم صمودهم في أرضهم، فلا يجوز أن تتخلى الدولة عن واجبها في دعم من يدافع عن سيادة وكرامة لبنان.

وأدلى السيد حجازي بتصريح اثر اللقاء فقال: "بإسم أهل بليدا وبلدية بليدا وعائلة الشهيد إبراهيم سلامة نشكر سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب على تعزيته لنا وزيارته لبلدتنا، وكانت فرصة لنا لنتداول مع سماحته بهموم وشجون البلدة وأهلها من إعادة الإعمار، وتثبيت صمود الناس وضرورة تفعيل حركة إدارات الدولة ووزاراتها لخدمة الناس الصامدين في البلدة".



