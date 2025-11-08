خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

أولي البأس
المقال التالي خطة الهجوم الدائم: هل تكسب "إسرائيل" الزمن أم تفقده؟

لبنان

الشيخ الخطيب يستقبل رئيس بلدية بليدا وعائلة الشهيد سلامة: لدعم صمود الأهالي في أرضهم
لبنان

الشيخ الخطيب يستقبل رئيس بلدية بليدا وعائلة الشهيد سلامة: لدعم صمود الأهالي في أرضهم

2025-11-08 13:03
96

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس رئيس بلدية بليدا حسان حجازي، مع أعضاء المجلس البلدي، وعائلة الشهيد إبراهيم سلامة، الذين قدموا الشكر لسماحته على زيارته بلدتهم ومواساتهم بالشهيد سلامة.

واطلع الوفد سماحته على أوضاع بلدتهم والقرى المجاورة في ظل استمرار العدوان والاحتلال "الإسرائيلي".

وأكد سماحته أن الشهيد سلامة الموظف في مؤسسة رسمية والذي اغتالته قوات العدو أثناء قيامه بواجبه الوظيفي هو شهيد كل لبنان، وشهادته التي نعتز بها تعبٌر عن صبر وشجاعة أهلنا الصامدين في قراهم دفاعًا عن أرضهم وكرامة وطنهم.

وطالب الشيخ الخطيب الدولة بكل وزارتها وأجهزتها وإمكانياتها ومؤسسات المجتمع المدني أن تكون حاضرة لخدمة أهالي قرى الحافة الأمامية لدعم صمودهم في أرضهم، فلا يجوز أن تتخلى الدولة عن واجبها في دعم من يدافع عن سيادة وكرامة لبنان.

 وأدلى السيد حجازي بتصريح اثر اللقاء فقال: "بإسم أهل بليدا وبلدية بليدا وعائلة الشهيد إبراهيم سلامة نشكر سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب على تعزيته لنا وزيارته لبلدتنا، وكانت فرصة لنا لنتداول مع سماحته بهموم وشجون البلدة وأهلها من إعادة الإعمار، وتثبيت صمود الناس وضرورة تفعيل حركة إدارات الدولة ووزاراتها لخدمة الناس الصامدين في البلدة".
 

الكلمات المفتاحية
لبنان بليدا الشيخ علي الخطيب الجنوب
إقرأ المزيد
المزيد
وزير الصحة من زحلة: زيادة كبيرة في نسبة العمليات المشمولة بالتغطية
وزير الصحة من زحلة: زيادة كبيرة في نسبة العمليات المشمولة بالتغطية
لبنان منذ 9 دقائق
بالصور| حزب الله يحيي يوم الشهيد في جبيل
بالصور| حزب الله يحيي يوم الشهيد في جبيل
لبنان منذ 9 دقائق
المؤتمر القومي العربي في بيروت يتابع جلساته: المقاومة خيار الأمة وحصنها 
المؤتمر القومي العربي في بيروت يتابع جلساته: المقاومة خيار الأمة وحصنها 
لبنان منذ 32 دقيقة
لقاء الأحزاب: إعلان السفارة الأميركية تدخلٌ سافر يستدعي تدخل الحكومة ووزارة الخارجية
لقاء الأحزاب: إعلان السفارة الأميركية تدخلٌ سافر يستدعي تدخل الحكومة ووزارة الخارجية
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
وزير الصحة من زحلة: زيادة كبيرة في نسبة العمليات المشمولة بالتغطية
وزير الصحة من زحلة: زيادة كبيرة في نسبة العمليات المشمولة بالتغطية
لبنان منذ 9 دقائق
لقاء الأحزاب: إعلان السفارة الأميركية تدخلٌ سافر يستدعي تدخل الحكومة ووزارة الخارجية
لقاء الأحزاب: إعلان السفارة الأميركية تدخلٌ سافر يستدعي تدخل الحكومة ووزارة الخارجية
لبنان منذ ساعتين
عز الدين: لا نحتاج اليوم إلى إذن أو إجازة من أحد لندافع عن أرضنا وكرامتنا ووطننا
عز الدين: لا نحتاج اليوم إلى إذن أو إجازة من أحد لندافع عن أرضنا وكرامتنا ووطننا
لبنان منذ ساعتين
خطة الهجوم الدائم: هل تكسب
خطة الهجوم الدائم: هل تكسب "إسرائيل" الزمن أم تفقده؟
مقالات منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة