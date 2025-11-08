Your browser does not support the video tag.

أكّد الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي أنَّ الأمة خرجت من جولة عظيمة هي معركة طوفان الأقصى، وأشار إلى أن "التضحيات العظيمة التي دفعناها هيي مبرر بأن يقال إننا هُزمنا"، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنَّ هذه تفسيرات مغرضة ضد الأمة.

وشدد صباحي في حديث لموقع العهد الإخباري على أنَّ هذه الأمة انتصرت بمقاومتها وبسالة شعبها وبالحاضنة الشعبية، وأنجزت معركة طوفان الأقصى، معتبرًا أن الطوفان "أعظم ما يمكن في تاريخ صراعنا لأجل تحرير فلسطين".

وأوضح أنَّ المؤتمر القومي العربي يؤكّد على خطاب نصر مبني على الحقائق ليجدد أنه مؤتمر مع المقاومة كنهج كتب على هذه الأمة ويطرح تصورات عن المرحلة القادمة وعلى الأخص في تفعيل الحركة الشعبية في نصرة المقاومة ومواجهة تهديدات العدو.

