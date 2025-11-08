خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
صباحي لـ"العهد": المؤتمر القومي العربي يدعم المقاومة كنهج للأمة ويطرح تطورات المرحلة

2025-11-08 13:44
55
يوسف جابر - محرر

114 مقالاً

أكّد الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي أنَّ الأمة خرجت من جولة عظيمة هي معركة طوفان الأقصى، وأشار إلى أن "التضحيات العظيمة التي دفعناها هيي مبرر بأن يقال إننا هُزمنا"، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنَّ هذه تفسيرات مغرضة ضد الأمة.

وشدد صباحي في حديث لموقع العهد الإخباري على أنَّ هذه الأمة انتصرت بمقاومتها وبسالة شعبها وبالحاضنة الشعبية، وأنجزت معركة طوفان الأقصى، معتبرًا أن الطوفان "أعظم ما يمكن في تاريخ صراعنا لأجل تحرير فلسطين".

وأوضح أنَّ المؤتمر القومي العربي يؤكّد على خطاب نصر مبني على الحقائق ليجدد أنه مؤتمر مع المقاومة كنهج كتب على هذه الأمة ويطرح تصورات عن المرحلة القادمة وعلى الأخص في تفعيل الحركة الشعبية في نصرة المقاومة ومواجهة تهديدات العدو.

