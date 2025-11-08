في أجواء يوم الشهيد وولادة السيدة زينب عليها السلام، أقامت الهيئات النسائية في حزب الله لقاءً سياسيًّا خاصًّا بممرضات وأمهات وزوجات شهداء المقاومة من أبناء بلدة عيتا الشعب، في مرقد الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد هاشم صفيّ الدين في دير قانون النهر، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، إلى جانب فعاليات وشخصيات نسويّة.

وخلال اللقاء الذي تخلله فطور صباحي، تحدث النائب عز الدين، فتناول محطات من تاريخ المقاومة في لبنان متطرقًا إلى تضحيات شعبها وثباته، مؤكدًا "أننا جميعًا مدينون اليوم للشهداء وتضحياتهم، وأننا كنا منذ انطلاقة هذه المقاومة نعرف أي طريق نسلك، فيومها كانت "إسرائيل" تحتل العاصمة بيروت وأجزاء واسعة من لبنان، ولكنها طُردت على يد مجاهدينا وشهدائنا وبيئتنا المقاوِمة".

وأشار إلى أن العدو فشل خلال الحرب في تحقيق أهدافه بسحق المقاومة ونزع سلاحها وإقامة منطقة عازلة جنوبي نهر الليطاني، وبتحقيق أطماعه التي تتخطى هذه المنطقة إلى مجرى نهر الأولي والسيطرة على لبنان بأكمله، مشددًا على "أننا لا نحتاج اليوم إلى إذن أو إجازة من أحد لندافع عن أرضنا وكرامتنا ووطننا، ولذلك نحتفظ بحقنا في المقاومة، خاصة وأن العدو يصعّد في عدوانه ويسعى لتحقيق ما عجز عنه خلال الحرب في الميدان، وهو متفلّت من أية ضوابط وقيود".

ولفت النائب عز الدين إلى أن أطماع العدو "الإسرائيلي" التوسّعية لا تقف عند الحدود التي يتحدث عنها، وأن ما يمنعه من تحقيقها هو قدرة المقاومة التي يسعى للقضاء عليها لأنه يعرف أنها تشكّل عنوان قوة لبنان.

ورأى أن ما يمكن أن يعتز به أي لبناني اليوم هو هذه القدرات والإمكانيات التي تملكها المقاومة للدفاع عن اللبنانيين، مشيرًا إلى أنّ الجيش الوطني اللبناني يريد أن يقاتل العدو "الإسرائيلي" ولكنه يحتاج إلى قرار سياسي من الحكومة، وهذه البيئة التي "نعتبرها مجتمعًا مقاومًا كان الإمام موسى الصدر يسعى دائمًا ويطالب الدولة والحكومة —إذا كانت لا تريد أن تقاتل بنفسها— بضرورة إنشاء ملاجئ لها وتسليحها والسماح لها بالقتال، وهي اليوم تتعرّض لمزيد من الضغط الاقتصادي والنفسي والأمني والعسكري، من ضمنه ما شهدناه من غارات واعتداءات طالت عدة قرى كطيردبا وعيتا الجبل وكفردونين والطيبة وزوطر الشرقية، بهدف بثّ الرعب في نفوس أهلها".



وأضاف: "المقاومة لن تخضع لكل هذا التهويل، ولكن للأسف في الوقت الذي كان من المفترض أن يجتمع اللبنانيون في الداخل لمواجهة الخطر الخارجي المتمثّل بالعدوان المستمر على أهلنا، نجد أنه وبسبب تركيبة بلدنا هناك من يتماهى مع العدو، ولكن هذا التماهي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الصمود، لأن العدو عندما يرى أن في المقابل جبهة صامدة وثابتة، سيتراجع ويذهب إلى خيارات أخرى".

وفي ما خصّ ملف إعادة البناء والإعمار، أشار النائب عز الدين إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تحاول فرض حصار شامل على وصول الأموال إلى لبنان تمامًا كما تمارس الحصار عسكريًّا وأمنيًّا واقتصاديًّا، "ولكن هذا الأمر نجد له حلولًا، وإذا لم تقم الدولة بواجباتها ومسؤولياتها في التعويض علينا كمواطنين لبنانيين يُستهدفون في عدوان "إسرائيلي" على وطنهم، فإننا لن نترك أهلنا، وهذا عهد قطعه سماحة السيد الأسمى الشهيد السيد حسن نصر الله بأن نعيد بناء هذه القرى التي هُدمت، سنعيد إعمارها كما فعلنا بعد عدوان تموز الألفين وستة، وهو عهد ما زال قائمًا وسيتحقق رغم الظروف الصعبة التي نمرّ بها".

