المؤتمر القومي العربي في بيروت يتابع جلساته: المقاومة خيار الأمة وحصنها 

2025-11-08 16:11
يوسف جابر - محرر

انعقدت يوم أمس الجمعة 7/11/2025، الدورة 34 للمؤتمر القومي العربي، بمشاركة واسعة ضمّت نحو 250 شخصية من مختلف الأقطار العربية، حملوا معهم هموم الأمة وتطلعاتها في زمنٍ تتكاثر فيه التحديات والمخاطر.

هيمنت على جلسات المؤتمر روحٌ قوميةٌ مقاومة، أكّد خلالها المشاركون أن خيار المقاومة بكلّ أشكالها - السياسية والثقافية والعسكرية - هو السبيل الأوحد لحماية القضية الفلسطينية وصون وحدة الأمة في مواجهة مشاريع الهيمنة والتطبيع والتقسيم.

وكان لموقع العهد الاخباري استصراحات مع عدد من الشخصيات المهمة في المؤتمر حيث شددوا على أن المقاومة لم تعد مجرّد ردّ فعل على العدوان، بل باتت ركيزة نهوضٍ للأمة وسلاح شرفها في معركة الوجود والكرامة، داعين إلى توحيد الصفوف وتعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة الحروب المفروضة والضغوط الاقتصادية والسياسية التي تستهدف إرادة الشعوب.

فلسطين المحتلة المقاومة بيروت المؤتمر القومي العربي
