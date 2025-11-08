خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بالصور| حزب الله يحيي يوم الشهيد في جبيل
بالصور| حزب الله يحيي يوم الشهيد في جبيل

2025-11-08 16:34
موسى الحسيني - مصور

أحيا حزب الله، اليوم السبت 8/11/2025، ذكرى يوم الشهيد في احتفال أقيم عند نصب شهداء المقاومة الإسلامية في علمات الصوانة – جبيل، وذلك تكريمًا للشهداء الذين قدّموا أرواحهم في سبيل الوطن والأمة وصون كرامتها.

وحضر الفعالية حشدٌ من أبناء المنطقة وفعاليات اجتماعية وسياسية وعلمائية، تلبيةً لدعوة منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله التي نظّمت المناسبة.
وتخلل الحفل كلمة لمسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمرو، كما ألقيت كلمة باسم عوائل الشهداء، وقُدّمت دروع تكريمية إلى عوائلهم، واختتم بوضع أكاليل الزهر على النصب التذكاري.

