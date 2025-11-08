خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

أولي البأس

لبنان

وزير الصحة من زحلة: زيادة كبيرة في نسبة العمليات المشمولة بالتغطية
لبنان

وزير الصحة من زحلة: زيادة كبيرة في نسبة العمليات المشمولة بالتغطية

2025-11-08 16:34
5
علي الأكبر البرجي - مراسل

مراسل ميداني لبناني
متخصص في الإعلام الرقمي
مخرج ومعد أفلام وثائقية
 

8 مقالاً

 

برعاية وحضور وزير الصحة العامة، ركان ناصر الدين، جرى افتتاح قسم العمليات والطوارئ الجديدة في المستشفى اللبناني الفرنسي - في مدينة زحلة، بحضور حشد من الشخصيات الرسمية والطبية والاجتماعية في المنطقة.

وبعد قص الشريط ، قام الوزير ناصر الدين والوفد المرافق بجولة تفقدية في أرجاء القسم الجديد، حيث اطلعوا على التجهيزات الحديثة والتقنيات المتطورة التي تم اعتمادها لتقديم الرعاية الطبية للحالات الطارئة والعمليات الجراحية. وأشار ناصر الدين إلى أن الوزارة استطاعت أن تزيد بشكل كبير نسبة العمليات التي تغطي نفقاتها الوزارة منذ تشكيل الحكومة.

الكلمات المفتاحية
لبنان الصحة زحلة ركان ناصر الدين
إقرأ المزيد
المزيد
وزير الصحة من زحلة: زيادة كبيرة في نسبة العمليات المشمولة بالتغطية
وزير الصحة من زحلة: زيادة كبيرة في نسبة العمليات المشمولة بالتغطية
لبنان منذ 10 دقائق
بالصور| حزب الله يحيي يوم الشهيد في جبيل
بالصور| حزب الله يحيي يوم الشهيد في جبيل
لبنان منذ 10 دقائق
المؤتمر القومي العربي في بيروت يتابع جلساته: المقاومة خيار الأمة وحصنها 
المؤتمر القومي العربي في بيروت يتابع جلساته: المقاومة خيار الأمة وحصنها 
لبنان منذ 33 دقيقة
لقاء الأحزاب: إعلان السفارة الأميركية تدخلٌ سافر يستدعي تدخل الحكومة ووزارة الخارجية
لقاء الأحزاب: إعلان السفارة الأميركية تدخلٌ سافر يستدعي تدخل الحكومة ووزارة الخارجية
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
وزير الصحة من زحلة: زيادة كبيرة في نسبة العمليات المشمولة بالتغطية
وزير الصحة من زحلة: زيادة كبيرة في نسبة العمليات المشمولة بالتغطية
لبنان منذ 10 دقائق
لقاء الأحزاب: إعلان السفارة الأميركية تدخلٌ سافر يستدعي تدخل الحكومة ووزارة الخارجية
لقاء الأحزاب: إعلان السفارة الأميركية تدخلٌ سافر يستدعي تدخل الحكومة ووزارة الخارجية
لبنان منذ ساعتين
عز الدين: لا نحتاج اليوم إلى إذن أو إجازة من أحد لندافع عن أرضنا وكرامتنا ووطننا
عز الدين: لا نحتاج اليوم إلى إذن أو إجازة من أحد لندافع عن أرضنا وكرامتنا ووطننا
لبنان منذ ساعتين
خطة الهجوم الدائم: هل تكسب
خطة الهجوم الدائم: هل تكسب "إسرائيل" الزمن أم تفقده؟
مقالات منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة