برعاية وحضور وزير الصحة العامة، ركان ناصر الدين، جرى افتتاح قسم العمليات والطوارئ الجديدة في المستشفى اللبناني الفرنسي - في مدينة زحلة، بحضور حشد من الشخصيات الرسمية والطبية والاجتماعية في المنطقة.

وبعد قص الشريط ، قام الوزير ناصر الدين والوفد المرافق بجولة تفقدية في أرجاء القسم الجديد، حيث اطلعوا على التجهيزات الحديثة والتقنيات المتطورة التي تم اعتمادها لتقديم الرعاية الطبية للحالات الطارئة والعمليات الجراحية. وأشار ناصر الدين إلى أن الوزارة استطاعت أن تزيد بشكل كبير نسبة العمليات التي تغطي نفقاتها الوزارة منذ تشكيل الحكومة.

