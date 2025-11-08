خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

أولي البأس
المقال التالي كوريا الشمالية تتوعد بنهج "هجومي أكبر": واشنطن "أصبحت وقحة في تحركاتها العسكرية"  

لبنان

الهيئات النسائية نظمت لقاء تثقيفيًا في مركز الإمام الخميني الثقافي - النبطية
لبنان

الهيئات النسائية نظمت لقاء تثقيفيًا في مركز الإمام الخميني الثقافي - النبطية

2025-11-08 18:56
50

نظّمت الهيئات النسائية في منطقة جبل عامل الثانية لقاءً تثقيفياً في مركز الإمام الخميني الثقافي - النبطية مع الشيخ إبراهيم مشيك في كتاب "الوصايا العلوية للمديرين والعاملين" وهو عبارة عن سلسلة لقاءات ألقاها الإمام الخامنئي على أعضاء الحكومة في شهر رمضان المبارك شارحاً فيها أخلاقيات المدير ومسؤولياته في العمل الرسالي وفقاً لمنهج أمير المؤمنين عليه السلام. وقد شارك في اللقاء مجموعة من الاخوات العاملات في المنطقة والقطاعات.

الكلمات المفتاحية
مراكز الإمام الخميني الثقافية الإمام الخامنئي الهيئات النسائية في حزب الله
إقرأ المزيد
المزيد
3 شهداء و11 جريحًا باعتداءات صهيونية استهدفت راشيا وبرعشيت وبنت جبيل 
3 شهداء و11 جريحًا باعتداءات صهيونية استهدفت راشيا وبرعشيت وبنت جبيل 
لبنان الآن
مجلس عزاء في مقام السيد عباس الموسوي إحياءً لذكرى الشهداء على طريق القدس
مجلس عزاء في مقام السيد عباس الموسوي إحياءً لذكرى الشهداء على طريق القدس
لبنان منذ 4 دقائق
الهيئات النسائية نظمت لقاء تثقيفيًا في مركز الإمام الخميني الثقافي - النبطية
الهيئات النسائية نظمت لقاء تثقيفيًا في مركز الإمام الخميني الثقافي - النبطية
لبنان منذ ساعة
في
في "يوم الممرّضة المسلمة".. حزب الله يكرّم الطاقم التمريضي لمستشفى البقاع الغربي 
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
الهيئات النسائية نظمت لقاء تثقيفيًا في مركز الإمام الخميني الثقافي - النبطية
الهيئات النسائية نظمت لقاء تثقيفيًا في مركز الإمام الخميني الثقافي - النبطية
لبنان منذ ساعة
الهيئات النسائية في الصرفند تقيم احتفالًا بمناسبة ولادة السيدة زينب (ع)
الهيئات النسائية في الصرفند تقيم احتفالًا بمناسبة ولادة السيدة زينب (ع)
لبنان منذ 22 ساعة
الهيئات النسائية تُحيي ولادة السيدة زينب (ع) بأنشطة ثقافية واجتماعية في البقاع
الهيئات النسائية تُحيي ولادة السيدة زينب (ع) بأنشطة ثقافية واجتماعية في البقاع
لبنان منذ يومين
الصحف الإيرانية: تطوّرات المشهد الأمريكي وخطاب الإمام الخامنئي في صدارة الاهتمامات
الصحف الإيرانية: تطوّرات المشهد الأمريكي وخطاب الإمام الخامنئي في صدارة الاهتمامات
إيران منذ 3 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة