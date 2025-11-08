نظّمت الهيئات النسائية في منطقة جبل عامل الثانية لقاءً تثقيفياً في مركز الإمام الخميني الثقافي - النبطية مع الشيخ إبراهيم مشيك في كتاب "الوصايا العلوية للمديرين والعاملين" وهو عبارة عن سلسلة لقاءات ألقاها الإمام الخامنئي على أعضاء الحكومة في شهر رمضان المبارك شارحاً فيها أخلاقيات المدير ومسؤولياته في العمل الرسالي وفقاً لمنهج أمير المؤمنين عليه السلام. وقد شارك في اللقاء مجموعة من الاخوات العاملات في المنطقة والقطاعات.

