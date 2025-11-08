علَّق الرئيس التنفيذي لمحطة الطاقة القائمة على المعرفة؛ التابعة لشركة "نيرو بخش وطن"؛ محمد باقر علي زاده، على استحواذ إيران على تقنية صناديق الزيت عالية الضغط، قائلاً: "إن تصنيع المعدات التي كانت في السابق حكرًا على الشركات الأمريكية أصبح الآن محليًّا على يد مهندسين إيرانيين".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بعد البحث والتصنيع في البلاد، يتم استخدام أول صندوق زيت عالي الضغط بتصنيع إيراني بالكامل، بسعة حقن 550 مرة، في مصفاة تبريز، مما يضع إيران في المرتبة الثانية بين الدول التي تمتلك هذا النوع من تكنولوجيا المعدات.

وأكد محمد باقر علي زاده، على محلية هذه التقنية تمامًا في مقابلة صحفية، وقال: "استغرقت مرحلة البحث والتطوير نحو ثمانية أشهر، وبعد أربعة أشهر من التصنيع، أصبحت العينة النهائية جاهزة للتشغيل". ووفقًا له، فإن هذه المعدات تعمل الآن في خدمة تكرير النفط في تبريز.

وأوضح: "الجهاز المُصنّع والمعروض في معرض إيران للأفران هو في الواقع نوع من مضخات التزييت أو صناديق التزييت عالية الضغط. وظيفته هي حقن الزيت بدقة وبجرعات مُحدّدة (على غرار نظام حقن الدواء) من قطرة واحدة إلى عشرين قطرة في الدقيقة بضغط نحو 550 بار".

وفي إشارة إلى نطاق عمل هذه المعدات في صناعة النفط والغاز، أضاف علي زاده: "يمكن استخدام هذا النظام في قطاعات مُختلفة، بما في ذلك المضخات والمحركات والضواغط ومولدات الأوكسجين عالية الضغط".

وتابع: "الجهاز المُصنَّع هو نوع من مضخات التزييت التي تحقن الزيت بدقة وبجرعات مُحدّدة (على غرار نظام حقن الدواء) من قطرة واحدة إلى عشرين قطرة في الدقيقة بضغط نحو 550 بار، ويُستخدم في أنظمة النفط والغاز الحساسة، بما في ذلك المضخات والمحركات والضواغط".

وأكد أن هذه التقنية التي كانت في السابق ملكية حصرية لأربع شركات أمريكية، قام مهندسون إيرانيون بتوطينها، وصُمّم نموذجها الأولي بأحجام مُختلفة. وأضاف: "تم تركيب النموذج الأول ودخل الخدمة في مصفاة تبريز، وتم الكشف عن حجمه الثاني في معرض إيران للأفران".

