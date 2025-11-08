في أجواء الحزن والوفاء، أُقيم مجلس عزاء في مقام السيد عباس الموسوي (قدس سره)، إحياءً لذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) والذكرى السنوية الأولى لشهداء طريق القدس: أحمد علي الموسوي، ياسر محمد الموسوي، علي محمد الموسوي، ومحمد جواد الموسوي.

شارك في المجلس جمع من الأهالي وذوي الشهداء وعدد من الفعاليات الدينية والاجتماعية، حيث قرأ خادم المنبر الحسيني؛ الشيخ بلال طفيخ مجلس عزاء حسيني، استحضر فيه سيرة السيدة الزهراء (ع) ومناقب الشهداء الذين مضوا على درب المقاومة والعطاء، مؤكّدًا أن دماءهم ستبقى منارة للأجيال في طريق الدفاع عن القيم والمقدسات.

وبعدها أقيم مجلس لطم حسيني أحياه الرادود عباس فهد، وسط أجواء من الخشوع والولاء لأهل البيت (ع)، واختتم بالدعاء لدوام العزة والنصر للمجاهدين والرحمة للشهداء الأبرار.



