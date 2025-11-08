خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
مجلس عزاء في مقام السيد عباس الموسوي إحياءً لذكرى الشهداء على طريق القدس
مجلس عزاء في مقام السيد عباس الموسوي إحياءً لذكرى الشهداء على طريق القدس

2025-11-08 20:01
بلال الموسوي - مراسل

في أجواء الحزن والوفاء، أُقيم مجلس عزاء في مقام السيد عباس الموسوي (قدس سره)، إحياءً لذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) والذكرى السنوية الأولى لشهداء طريق القدس: أحمد علي الموسوي، ياسر محمد الموسوي، علي محمد الموسوي، ومحمد جواد الموسوي.

شارك في المجلس جمع من الأهالي وذوي الشهداء وعدد من الفعاليات الدينية والاجتماعية، حيث قرأ خادم المنبر الحسيني؛ الشيخ بلال طفيخ مجلس عزاء حسيني، استحضر فيه سيرة السيدة الزهراء (ع) ومناقب الشهداء الذين مضوا على درب المقاومة والعطاء، مؤكّدًا أن دماءهم ستبقى منارة للأجيال في طريق الدفاع عن القيم والمقدسات.

وبعدها أقيم مجلس لطم حسيني أحياه الرادود عباس فهد، وسط أجواء من الخشوع والولاء لأهل البيت (ع)، واختتم بالدعاء لدوام العزة والنصر للمجاهدين والرحمة للشهداء الأبرار.
 

الكلمات المفتاحية
حزب الله البقاع السيد عباس الموسوي السيدة فاطمة الزهراء شهداء على طريق القدس
