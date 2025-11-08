خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

لبنان

2025-11-08 20:05
67

في عدوان جديد يندرج ضمن سلسلة الاعتداءات المتواصلة على المدنيين والبنى التحتية المدنية، واصل العدوّ الصهيوني اعتداءاته على القرى والبلدات الجنوبية، حيث استهدف الطيران المسيّر المعادي، السبت 8/11/2025، سيارة في بلدة برعشيت جنوب لبنان، ما أدى إلى ارتقاء شهيد، وإصابة أربعة مواطنين بجروح.

كذلك، استهدفت طائرة مسيّرة معادية سيارة في منطقة جنعم بين شبعا وراشيا الوادي، مما أدى إلى ارتقاء شهيدين على الفور في سيارة جيب.

وفي اعتداء آخر، أغارت طائرات العدو قرابة الثامنة من صباح اليوم على سيارة مدنية من نوع "رابيد" على طريق بنت جبيل – صف الهوى العام، قرب مستشفى الشهيد صلاح غندور.

وأطلقت المسيّرات صاروخين موجّهين بفارق نحو أربعمئة متر بين الأول والثاني، ما تسبب في إصابة مدنيين بجروح. وأعلنت وزارة الصحة عن سبعة جرحى جراء الغارة فيما عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق الذي اندلع في السيارة المستهدفة.

وألقت مُحلِّقة صهيونية قنبلة على منطقة الكساير في بلدة ميس الجبل، في وقتٍ يتواصل التحليق المعادي بشكل مكثف فوق القرى الحدودية.

تأتي هذه الاعتداءات في سياق الخروقات الصهيونية المتواصلة للسيادة اللبنانية، وسط صمتٍ دوليٍّ مريب حيال الجرائم المتكررة التي تطاول المدنيين والبنى التحتية.

الكلمات المفتاحية
بنت جبيل الاعتداءات الصهيونية على لبنان جيش الاحتلال الاسرائيلي الجنوب
