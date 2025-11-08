في عدوان جديد يندرج ضمن سلسلة الاعتداءات المتواصلة على المدنيين والبنى التحتية المدنية، واصل العدوّ الصهيوني اعتداءاته على القرى والبلدات الجنوبية، حيث استهدف الطيران المسيّر المعادي، السبت 8/11/2025، سيارة في بلدة برعشيت جنوب لبنان، ما أدى إلى ارتقاء شهيد، وإصابة أربعة مواطنين بجروح.

كذلك، استهدفت طائرة مسيّرة معادية سيارة في منطقة جنعم بين شبعا وراشيا الوادي، مما أدى إلى ارتقاء شهيدين على الفور في سيارة جيب.

وفي اعتداء آخر، أغارت طائرات العدو قرابة الثامنة من صباح اليوم على سيارة مدنية من نوع "رابيد" على طريق بنت جبيل – صف الهوى العام، قرب مستشفى الشهيد صلاح غندور.

وأطلقت المسيّرات صاروخين موجّهين بفارق نحو أربعمئة متر بين الأول والثاني، ما تسبب في إصابة مدنيين بجروح. وأعلنت وزارة الصحة عن سبعة جرحى جراء الغارة فيما عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق الذي اندلع في السيارة المستهدفة.

وألقت مُحلِّقة صهيونية قنبلة على منطقة الكساير في بلدة ميس الجبل، في وقتٍ يتواصل التحليق المعادي بشكل مكثف فوق القرى الحدودية.

تأتي هذه الاعتداءات في سياق الخروقات الصهيونية المتواصلة للسيادة اللبنانية، وسط صمتٍ دوليٍّ مريب حيال الجرائم المتكررة التي تطاول المدنيين والبنى التحتية.

الكلمات المفتاحية