ألحق جويا الذي يخوض غمار بطولة نوادي الدرجة الأولى للمرة الأولى في تاريخه، خسارة أولى بالنجمة المتصدر بفوزه عليه 1_0، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر يوم السبت 8/11/2025، في محمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة السابعة من الدوري العام اللبناني الـ 66 لكرة القدم.

وافتتح الهداف حسن معتوق التسجيل لجويا في الدقيقة السادسة بكرة أرضية لعبها من داخل المنطقة إلى الزاوية اليسرى البعيدة للحارس مصطفى مطر، إثر خطأ من المدافع خليل خميس.

وعلى ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة، فاز شباب الساحل على الراسينغ بيروت 4 - 0 سجلها علي فقيه وسونون سام (2) وحسن سلامة في الدقائق 15 و 45 + 2و 62 و 55.

وعلى ملعب نادي العهد على طريق المطار، فاز التضامن صور على المبرة 3-0، سجلها كريم سلامة خطأً في مرمى فريقه وحسن بزي وعلي حوراني في الدقائق 45 + 5 و 58 و 62.

