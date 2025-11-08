ضمن إستراتيجيته المستمرة لدمج تلامذته ذوي الاحتياجات الإضافية في سوق العمل وتعزيز مهاراتهم العملية، نظم مركز بعلبك الرعائي التابع لجمعية الإمداد الخيرية، نشاطًا تدريبيًّا ميدانيًّا واسعًا، بالتعاون مع مؤسسة جهاد البناء الإنمائية - مديرية البقاع.

جاء النشاط في إطار سلسلة التدريب المهني الخارجي وتبادل الخبرات، واستهدف تحديدًا تلامذة "صفّ المَشغل المهني ذكور 2"؛ بهدف تطبيق خطتهم التدريبية التي تركز على المهارات الزراعية والبيئية.

تضمَّن النشاط التفاعلي برنامجًا حافلًا للطلاب، بدأ بـ:

جولة ميدانية وتعريفية: حيث اصطحب المهندس حسن سماحة والدكتور مصطفى شمص الطلاب في جولة على المرافق الزراعية، وقدَّما شرحًا تفصيليًا عن المزروعات الشتوية وكيفية رعايتها، مما أتاح للتلامذة فرصة فريدة للتعلم من المختصين واكتساب المعرفة التقنية.

مشاركة عملية: كما شارك التلامذة بحماس في زراعة مجموعة متنوعة من البذور، وهي خطوة أساسية لترسيخ المعلومات النظرية وتحويلها إلى مهارة عملية، تعزز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم.

وفي ختام النشاط، كان هناك لقاء خاص مع مدير مؤسسة جهاد البناء الإنمائية في البقاع؛ الأستاذ خالد ياغي، حيث تم توجيه الشكر والتقدير له وللمؤسسة.

وقد أبرز اللقاء أهمية الدعم الدائم والمستمر الذي تقدمه المؤسسة للأنشطة الزراعية الخاصة بالتلامذة ذوي الاحتياجات الإضافية، كما شمل الشكر جهود "جهاد البناء" في إشراك الطلاب بشكل دوري في المعارض التي تنظمها المؤسسة، مما يتيح لهم عرض منتجاتهم والتفاعل مع المجتمع، وهو ما يعد جزءًا لا يتجزأ من عملية تأهيلهم ودمجهم الاجتماعي والاقتصادي.

