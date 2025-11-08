خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
أولي البأس
لبنان

لبنان

"السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي" تزف الشهيدين حسين ومحمد سعيد كنعان

2025-11-08 20:57
84

أصدرت السرايا اللبنانيّة لمقاومة الاحتلال "الإسرائيلي" البيان الآتي:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"

بكلّ الفخر والاعتزاز والكرامة الوطنيّة تزفّ السرايا اللبنانيّة لمقاومة الاحتلال "الإسرائيلي" وبلدة شبعا الجنوبيّة الأبيّة 

الشهيدين المقاومين البطلين:

حسين سعيد كنعان
محمد سعيد كنعان

اللّذين استشهدا جرّاء اعتداءٍ صهيونيٍّ غادرٍ في 8/11/2025.

يتمّ تشييع جثمانيهما الطاهرين في بلدتهما شبعا غدًا الأحد  9/11/2025 بعد صلاة الظهر من أمام مسجد الفاروق وسط البلدة.

المجد والخلود للشهداء الأبرار والعزّة لكل أحرار الوطن والأمّة.

السرايا اللبنانيّة لمقاومة الاحتلال "الإسرائيلي"

الكلمات المفتاحية
لبنان الشهداء السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال الاسرائيلي
