العراق| مفوضية الانتخابات تُعلن اكتمال الاستعدادات ليوم الاقتراع الخاص في البلاد
العراق| مفوضية الانتخابات تُعلن اكتمال الاستعدادات ليوم الاقتراع الخاص في البلاد

2025-11-08 22:07
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، السبت 8/11/2025، أن "المفوضية أنهت جميع استعداداتها الفنية واللوجستية الخاصة بيوم الاقتراع"، مؤكدة جاهزية مراكز ومحطات التصويت الخاص في عموم المحافظات.

وفي تصريح صحفي، أعلنت جمانة الغلاي؛ المتحدثة الرسمية باسم المفوضية المستقلة للانتخابات، أن التصويت الخاص سيبدأ غدًا عند الساعة السابعة صباحًا، ويستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

وأوضحت أن "التصويت الخاص، يخص العسكريين فقط من هيئة المنافذ الحدودية، والبيشمركة، ووزارتي الداخلية في الإقليم والمركز، ووزارة الدفاع، وجهاز مكافحة الإرهاب، وهيئة الحشد الشعبي، إضافة إلى النازحين".

وبخصوص الناخب العسكري قالت غلاي: عدد الناخبين في التصويت الخاص 1,313980 ناخبً عسكريًّا، عدد المراكز 809 مركز اقتراع، و4501 محطة اقتراع.

وعن عدد المشاركين في التصويت الخاص، قالت الغلاي: إنهم "أكثر من مليون و300 ألف ناخب من القوات الأمنية، إضافة إلى أكثر من 26 ألف نازح"، مؤكدة أن "العسكريين فقط يصوتون في التصويت الخاص، أما المدنيون من المنتسبين فيصوتون في التصويت العام".

وبيّنت، أن النازحين "نوعان: من هم داخل المخيمات، وقد تم تسجيلهم بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين، وهؤلاء يشاركون في التصويت الخاص، ومن هم خارج المخيمات يعودون إلي محافظاتهم الأصلية للتصويت العام"، مشيرة إلى أن "نازحي سنجار لهم وضع خاص؛ إذ يحق لهم التصويت سواء داخل المخيمات أو خارجها".

وفي ما يخص التصويت الخاص للنازحين، والذي سيبدأ أيضًا يوم الغد مع تصويت القوات الأمنية، فإن عدد النازحين الذين يؤذن لهم بالتصويت الخاص يقارب 26,538 ناخبًا نازحًا، وقد خُصص لهم 27 مركز اقتراع، فيها 97 محطة اقتراع في مجمل المحافظات العراقية.

