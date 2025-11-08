في خطوة لافتة داخل الأوساط الرياضية الأوروبية، وافق الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم على قرار يُلزم مجلس إدارته بتقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) لإيقاف "إسرائيل" عن المشاركة في جميع مسابقاته، وذلك على خلفية اتهامات بانتهاك لوائح الاتحاد الخاصة بمكافحة العنصرية وتنظيم الأندية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر حضر اجتماع أعضاء الاتحاد الأيرلندي، اليوم السبت، أن القرار حظي بتأييد الأغلبية، بعد نقاش مطوّل تناول الدور الذي يلعبه الاتحاد "الإسرائيلي" لكرة القدم في دعم الاحتلال ومخالفة القوانين الرياضية الدولية، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تشكّل سابقة داخل الاتحادات الوطنية الأوروبية.

وأوضح المصدر، أن القرار يستند إلى اتهامين أساسيين ضد الاتحاد "الإسرائيلي"؛ الأول يتعلق بـ"عدم تطبيق سياسة فعّالة لمكافحة العنصرية"، والثاني بـ"تنظيم أندية في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون موافقة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم"، وهو ما يعدّ خرقًا واضحًا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويأتي هذا التطور في وقتٍ تتصاعد فيه الانتقادات داخل الأوساط الرياضية والدولية ضد الكيان "الإسرائيلي"؛ بسبب ممارساته في الأراضي الفلسطينية وعدوانه المستمر على قطاع غزة، حيث دعت العديد من المنظمات الحقوقية والرياضية إلى فرض عقوبات رياضية مماثلة لتلك التي فُرضت على دول خالفت القانون الدولي.

ويرى مراقبون أن القرار الأيرلندي يمثل تحولًا مهمًا في الموقف الرياضي الأوروبي، وقد يشكل ضغطًا على "اليويفا" لبحث الملف رسميًّا، خصوصًا مع تزايد الدعوات الشعبية في أوروبا لمقاطعة الفرق والمنتخبات "الإسرائيلية" في مختلف المنافسات الرياضية.

ويُعدّ هذا القرار الأول من نوعه داخل اتحاد وطني أوروبي يطالب "اليويفا" رسميًا باتخاذ موقف ضد "إسرائيل"، في وقتٍ تتزايد الانتقادات الموجهة إليها في الأوساط الرياضية والدولية، على خلفية ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدوانها المستمر على غزة.

الكلمات المفتاحية