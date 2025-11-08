خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
2025-11-08 22:40
38

أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، أن إعادة الإعمار تشكّل أولوية للحكومة ورئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن الاعتداءات "الإسرائيلية" المتواصلة تعيق العمل الميداني وتبطئ وتيرة التنفيذ.

وأشار في مقابلة مع "RT العربية"، إلى أن ""إسرائيل" تستهدف آليات مدنية تشارك في أعمال إعادة الإعمار"، داعيًا إلى توجيه الانتقادات نحو الاعتداءات "الإسرائيلية" المستمرة وليس نحو لبنان الذي "لم يطلق رصاصة واحدة منذ إعلان وقف إطلاق النار، والحكومة تعمل على تثبيت قرار "حصر السلاح" بيد الدولة"، فيما "يؤدي الجيش واجبه بالكامل جنوب الليطاني، والنتائج إيجابية ومقبولة".

وأضاف رسامني، أن "لدى الحكومة تصوُّرًا واضحًا لعملية إعادة الإعمار، بعد إنجاز عمليات إحصاء دقيقة للأضرار التي طاولت البنى التحتية"، لافتًا إلى أن "الخسائر الإجمالية للبنان قد تتجاوز 11 مليار دولار أميركي وفق تقديرات الدراسات الحكومية والبنك الدولي"، وذكر أن "الوزارة تنتظر قرضًا من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة تأهيل البنى التحتية، هذا المبلغ لا يكفي، لكنّه يشكّل أساسًا للانطلاق في عملية الإعمار".

وأوضح أن "تأخير انعقاد مؤتمرات الدعم الدولية يعود لأسباب سياسية وللشروط المفروضة"، مشددًا على أن "الخلافات السياسية الداخلية لا تؤثر في عمل مجلس الوزراء الذي يسوده جو إيجابي وتعاون واضح بهدف استعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة".

إعادة الإعمار وزارة الأشغال الاعتداءات الصهيونية على لبنان
