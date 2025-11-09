تستعد العاصمة الإيرانية طهران لاحتضان مؤتمر فكري هام بعنوان "نحن والغرب في آراء وأفكار الإمام السيد علي الخامنئي"، والذي يُعقد غدًا الإثنين في قاعة المؤتمرات بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، بمشاركة عدد من المسؤولين والمفكرين الإيرانيين البارزين.

وسيحضر المؤتمر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، إلى جانب شخصيات فكرية وأكاديمية، من بينها محمد إسحاقي، مساعد التعليم والبحث في مكتب حفظ ونشر آثار آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، وموسى حقاني، أمين عام المؤتمر، حيث من المقرر أن يلقيا كلماتٍ تسلّط الضوء على الرؤية الفكرية والسياسية للإمام الخامنئي تجاه الغرب ومفهوم الهيمنة.

يهدف المؤتمر، بحسب المنظمين، إلى تعميق الفهم الفكري والسياسي للعلاقة بين العالم الإسلامي والغرب من منظور فكر الإمام الخامنئي، وإلى ترسيخ ثقافة النضال والمقاومة في وجه ما يُعرف بـ"نظام الهيمنة الغربية".

ويرى القائمون على المؤتمر أن الاستعمار الغربي الحديث وإن تمكّن من بسط نفوذه وهيمنته عبر أدوات القوة العسكرية والإعلامية والاقتصادية، فإن الجمهورية الإسلامية في إيران استطاعت أن تبني جبهة مقاومة واسعة امتدت إلى الشعوب الحرة في المنطقة والعالم، حتى داخل المجتمعات الغربية ذاتها، من أكاديميين ومفكرين وأصوات مناهضة لسياسات الهيمنة.

وكان المؤتمر الصحفي التمهيدي قد عُقد قبل أيام، بحضور شخصيات فكرية بارزة مثل محمد جواد لاريجاني، وموسى حقاني، وموسى نجفي، إلى جانب محمد إسحاقي، حيث تم استعراض أبرز محاور المؤتمر وأهدافه الفكرية والسياسية.

وسيُبث المؤتمر مباشرة عبر قناة الأخبار الإيرانية، ليتيح لجمهور واسع متابعة النقاشات التي تتناول علاقة الشرق بالغرب في فكر الإمام الخامنئي، وما تمثّله من رؤية استراتيجية لبناء عالم متعدد الأقطاب قائم على العدالة والاستقلال والسيادة الفكرية والثقافية.

