أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي أنه لا توجد أي إمكانية في الوقت الراهن لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن طهران لا تلمس أي مؤشرات إيجابية أو نهج بنّاء من الجانب الأميركي يمكن أن يهيئ لمحادثات جدّية.

وأوضح عراقتشي أنّ الظروف الحالية لا تسمح بأي حوار بسبب استمرار واشنطن في سياساتها العدائية تجاه إيران، قائلًا: "لا نرى أي نهج إيجابي أو بنّاء من الولايات المتحدة، وبالتالي لا توجد إمكانية حاليًّا للمفاوضات".

وأضاف في مقابلة مع الموقع الإعلامي للحكومة أنّ إيران منفتحة على الحوار عندما يكون متكافئًا ومفيدًا للطرفين، مشددًا على أن المفاوضات ستكون ممكنة فقط عندما يظهر الأميركيون استعدادًا حقيقيًا لذلك.

وقال عراقتشي: "متى كان الأميركيون مستعدين للمفاوضات على أساس متكافئ يهدف إلى اتفاق يخدم مصلحة الجانبين، يمكن لإيران أن تدرس ذلك. لكن النهج الذي نراه الآن لا يشير إلى أي استعداد من هذا النوع".

