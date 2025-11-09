خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

أولي البأس
المقال التالي غزّة.. العودة إلى الدراسة في الأماكن الأثرية

لبنان

معركة نقابة المحامين في طرابلس.. السياسة تُحاصر الاستقلال النقابي
لبنان

معركة نقابة المحامين في طرابلس.. السياسة تُحاصر الاستقلال النقابي

2025-11-09 10:18
انتخابات نقابة محامي الشمال تنطلق وسط تجاذبات سياسية وتأكيد على استقلالية العمل النقابي
101

انطلقت صباح اليوم الأحد (9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025) في نقابة محامي الشمال انتخابات منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وسط تدخلات سياسية واضحة ألقت بظلالها على المشهد، رغم تمنيات المرشحين ومعظم المحامين بإبقاء السياسة خارج أسوار النقابة حفاظًا على استقلاليتها ودورها المهني.

ويتنافس على منصب النقيب كلّ من مروان ضاهر المدعوم من تحالف يضمّ تيار "الكرامي" و"المستقبل" و"المردة"، في مواجهة شوقي ساسين المرشّح المستقل الذي يحظى بدعم عدد من النقباء السابقين. كما يخوض زاهر مطرجي ونبهان حداد السباق إلى عضوية مجلس النقابة.

وشهدت القاعات داخل دار النقابة إقبالًا كثيفًا من المحامين والناخبين، حيث تجاوزت نسبة المشاركة ٨٠ بالمئة من أصل نحو ١٣٠٠ محامٍ مؤهلٍ للاقتراع، ما عكس الاهتمام الكبير بهذا الاستحقاق الذي يُعدّ اختبارًا جديدًا بين المستقلين والأحزاب داخل الجسم النقابي.

وافتُتحت العملية الانتخابية بكلمةٍ ألقاها النقيب السابق سامي الحسن، أكد فيها أن هذا اليوم هو "يوم نقابي بامتياز"، داعيًا إلى التمسك بروح الوحدة والمنافسة الشريفة، ومشدّدًا على أن "دولة القانون تبدأ من النقابة، لأنها بيت العدالة وأساس بناء الوطن السليم".

وفي ظل أجواء التنافس الحاد، حاول المرشحون التقليل من تأثير السياسة على خيارات المحامين. فقد قال مروان ضاهر لموقع العهد الإخباري إنّ "الاستحقاق نقابي بحت، وجميعنا نعمل من أجل مصلحة النقابة بعيدًا عن الاصطفافات السياسية".

أما شوقي ساسين، فرأى أنّ "ما يجري اليوم هو عرس ديمقراطي بكلّ ما للكلمة من معنى، فالنقابة لا تباع ولا تُشترى، وجميعنا حزب واحد لخدمة الزملاء وحماية كرامة المهنة".

وتُجرى عملية الاقتراع منذ التاسعة والنصف صباحًا بإشراف لجنة متخصّصة ومتابعة دقيقة من مراقبين وطلاب كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، على أن تُقفل الصناديق عند الساعة الثالثة عصرًا تمهيدًا لبدء الفرز وإعلان النتائج.

ومهما كانت النتيجة، تبقى نقابة المحامين في طرابلس أمام مفترق حقيقي بين تكريس استقلالها المهني أو استمرار تمدد الحسابات السياسية داخلها، في مشهد يعكس صورة مصغّرة عن معركة أوسع بين النقابية والسياسة في لبنان.

الكلمات المفتاحية
طرابلس والشمال نقابة المحامين
إقرأ المزيد
المزيد
الحاج حسن: الاحتلال
الحاج حسن: الاحتلال "الإسرائيلي"  وأميركا شركاء بالقتل والتهجير ومنع إعادة الإعمار
لبنان منذ 51 دقيقة
النائب فضل الله: نرفض أن يكون في لبنان قرار للاستسلام للعدو
النائب فضل الله: نرفض أن يكون في لبنان قرار للاستسلام للعدو
لبنان منذ 59 دقيقة
خليل: نخوض المعركة السياسية لحماية لبنان ونرفض تعديل قانون الانتخاب لِمصلحة فئة
خليل: نخوض المعركة السياسية لحماية لبنان ونرفض تعديل قانون الانتخاب لِمصلحة فئة
لبنان منذ ساعة
المفتي قبلان: الحكومة تعيش في عالم آخر وتتجاهل الخطر على السيادة الوطنية
المفتي قبلان: الحكومة تعيش في عالم آخر وتتجاهل الخطر على السيادة الوطنية
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
معركة نقابة المحامين في طرابلس.. السياسة تُحاصر الاستقلال النقابي
معركة نقابة المحامين في طرابلس.. السياسة تُحاصر الاستقلال النقابي
لبنان منذ 3 ساعات
كلفة الاستشفاء في الشمال لا تُحتمَل والمستشفيات الحكومية تغصّ بالمرضى
كلفة الاستشفاء في الشمال لا تُحتمَل والمستشفيات الحكومية تغصّ بالمرضى
لبنان منذ يوم
المرحلة الثامنة من خطة العودة المنظمة  تنطلق من الشمال.. ودموع العائدين نصرة لفلسطين
المرحلة الثامنة من خطة العودة المنظمة  تنطلق من الشمال.. ودموع العائدين نصرة لفلسطين
لبنان منذ 3 أيام
طرابلس على حافة أزمة نفايات جديدة
طرابلس على حافة أزمة نفايات جديدة
لبنان منذ 6 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة