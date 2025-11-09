استشهد مواطن صباح اليوم الأحد (9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025) جراء غارة نفذتها مسيّرة "إسرائيلية" استهدفت مركبة من نوع "بيك أب" بين بلدتي الصوانة وخربة سلم في محافظة النبطية جنوبي لبنان.

وأفادت المعلومات بأن المسيّرة أطلقت ثلاثة صواريخ باتّجاه السيارة، ما أدى إلى استشهاد سائقها، في حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء شهيد في الغارة "الإسرائيلية" التي استهدفت طريق بلدة الصوانة.

وفي سياق متصل، أطلق جيش الاحتلال "الإسرائيلي" رشقات رشاشة باتّجاه أطراف بلدة علما الشعب الحدودية في قضاء صور، بمحافظة الجنوب.

وشهدت مناطق واسعة في جنوب لبنان صباح اليوم تحليقًا مكثفًا ومنخفض الارتفاع للطائرات المسيّرة "الإسرائيلية"، شمل بلدات عربصاليم، حومين الفوقا، جرجوع، النبطية، سجد، اللويزة، مليتا، القطراني، برغز، يحمر الشقيف، أرنون، كفر تبنيت، السكسكية، والصرفند.

ويأتي هذا التصعيد بعد يومٍ واحد من استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة نحو ستة آخرين في غارات "إسرائيلية" طالت بلدات برعشيت، شبعا، وبنت جبيل جنوبي البلاد.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" انتهاكاته لإعلان وقف النار الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ولا سيما في البلدات الحدودية مع فلسطين المحتلة التي تشهد قصفًا وتوغلات متكرّرة، إضافة إلى اعتداءات سابقة طالت مناطق في البقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

الكلمات المفتاحية