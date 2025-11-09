أكّد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل "اننا نتعاطى بأعلى درجات المسؤولية ونثق بخيارات شعبنا وأبناء هذه الأرض ولكن الواجب يتطلب منا ان نخوض المعركة السياسية وسنخوضها، ولن نقبل بأن يُفرض علينا قرار أو خيار يتجاوز دورنا أو موقعنا أو الحق الذي يجب أن يحفظ لنا خلال خوض الانتخابات النيابية على مستوى الداخل أو الخارج، ونقول إن المعركة طويلة وشعبنا فيه عزيمة وايمان وإخلاص ومكتوب عليه أن يسجل انتصارا تلو الانتصار".

كلام خليل جاء خلال إحياء الذكرى السنوية الأولى لشهداء مجزرة دير قانون رأس العين، بحضور عوائل الشهد اء، ولفيف من رجال الدين، ومفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله، والنواب: ايوب حميّد، علي خريس وأشرف بيضون، الوزير السابق محمد داود، المسؤول التنظيمي المركزي يوسف جابر، أعضاء من الهيئة التنفيذية، أعضاء من المكتب السياسي، المسؤول التنظيمي لإقليم جبل عامل علي إسماعيل وأعضاء قيادة الإقليم، قيادات المناطق والشعب الحركية، فعاليات بلدية ودينية وحزبية واختيارية واجتماعية وأمنية وحشود أهلية.

وحيّا خليل الشهداء قائلًا: "بهم تأكدنا أن الجنوب لا يُقهر وأن الجنوب لم يقاتل فقط دفاعًا عن جغرافيا ضيقة أو مشروع خاص بل دافع عن لبنان كله، لبنان الذي طمحنا ان نعيش فيه أحرارا في سبيل استقلاله الحقيقي وعدم ارتهانه لمشاريع العدوّ أو السيطرة عليه".

وأضاف: "هنا على أرض الجنوب يوجد أناس مخلصون للبنان الواحد القوي الذي يستطيع ان يدافع عن كرامته واستقلاله الحقيقي ويرفض ما يخطط له العدوّ من استتباع وارتهان وسقوط في فخ الذوبان بالمشروع "الإسرائيلي" الذي يريد السيطرة على المنطقة".

وتابع: " نحن دفعنا الدم في سبيل كلّ الوطن وحتّى أولئك الذين نختلف معهم في السياسة والمشروع وحتّى المشككين الذين يخلقون المبررات للعدو من أجل استمرار عدوانه، نقول لهم أن دماء الشهداء من أجلكم ومن أجل لبنان الذي نريده لنا جميعًا، الحاضن لكل ابنائه بكلّ طوائفهم وتوجهاتهم ونريد الحفاظ عليه مرتكزين بالإصرار على الوحدة الوطنية التي هي افضل وجوه الحرب مع العدوّ "الإسرائيلي"، لذلك نقول للشركاء في الوطن لا تضعفوا مناعة الموقف الوطني، والقوّة أن نتكامل مع بعضنا البعض".

وقال خليل: "ثوابتنا حماية هذه الأرض والدفاع عنها وعن الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها الجيش اللبناني، موجهًا التحية له على موقف قيادته وضباطه وعناصره والذي رفض بالأمس انذارات العدوّ وأصر على البقاء في مواقعه"، مضيفًا: "هذا ما نتطلع من الدولة والحكومة أن تدفع باتّجاه تعزيزه ليقوم هذا الجيش بدوره المركزي في الدفاع عن الحدود والسيادة والاستقلال".

وأكد أن "المرحلة دقيقة وصعبة وثقوا بأننا لن نسقط في فخ الإضعاف الذي يحاول البعض تعميمه في مناخاتنا، مؤكدًا أن القدر المحتوم عندنا هو انتصار الدم على السيف وانتصار إرادة اللبنانيين في تأمين حقهم في الحياة والحرية والسيادة، مشيرًا إلى أن الأزمة كبيرة لكنّها لا تعالج بالضعف واليأس بل بالحكمة والروية والإدارة السياسية الواعية للمرحلة وقراءة الأحداث بشكل موضوعي والتكيف معها".

وختم خليل: " ثوابتنا أيضًا هي العداء لهذا العدوّ "الإسرائيلي"، في الوقت الذي لا يتعاطى فيه البعض بوطنية وشراكة حقيقية بل يحاول الانقلاب السياسي على الموقف من خلال تعديل قانون الانتخاب بما يلائم مصلحة فئة على حساب مصلحة المواطنين"، قائلًا لهم: "لا أحد يراهن على ضعفنا وسنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي دون تعديل يسعى له البعض من أجل مزيد من الضغط".

