في أجواء ذكرى ولادة السيدة زينب (ع) ويوم الممرضة المسلمة، نفّذت الهيئة الصحية الإسلامية - مديرية البقاع، بالتعاون مع مركز الشهيد فرج بلوق الصحي، سلسلة من الأنشطة الصحية والتوعوية والتكريمية التي توزعت على مدى أسبوع كامل في مدينة بعلبك، شملت المستشفيات والمدارس والمراكز الصحية.

وبدأت الفعاليات بزيارة وفد من الهيئة والمركز إلى مستشفيات بعلبك حيث قدّم التهاني بالمناسبة للكادر التمريضي والإداري، ووزع الورود تكريمًا لجهودهم وعطائهم في رسالة الرحمة والرعاية.

وفي سياق متصل، أقام مركز الشهيد فرج بلوق الصحي احتفالًا تكريميًا للممرضات، تخللته كلمة لمدير المركز الذي ثمّن دورهن الإنساني والمهني، إلى جانب تقديم هدايا رمزية عربون تقدير لعطائهن المستمر، كما تمت مواساة عدد من الممرضات اللواتي قدّمن أبناءهن شهداء، وقدم لهن دروع تذكارية في لفتة وجدانية مؤثرة.

وعلى المستوى التربوي، نظّم القسم النفسي في المركز ورشًا تثقيفية حول موضوع التنمر في مدرسة المهدي (ع) - بعلبك، على مدى يومين، استهدفت 800 طالب وطالبة من الحلقة الثانية. وقد تناولت الورش مفهوم التنمر وأنواعه وأسبابه وطرق مواجهته، باستخدام أساليب تفاعلية متنوعة، تضمنت العصف الذهني، وطرح الأسئلة، والمشاهد التمثيلية، وعرض فيديوهات قصيرة، وسط تفاعل لافت من التلامذة.

كما نفّذ قسم الصحة الاجتماعية في المركز، بالتعاون مع فريق التطوع في بعلبك، برنامج “حقيبة حصة صحة” في المدرسة نفسها، مستهدفًا 800 طالب من الحلقة الأولى خلال ثلاثة أيام. واشتملت الأنشطة على توعية صحية تتعلق بصحة الأسنان، وسلامة العيون، ونظافة الشعر، إلى جانب عروض مرئية، وألعاب تربوية، وبطاقات تقييم، وسط أجواء تفاعلية إيجابية وترحيب كبير من الجهة الراعية.

وبهذه الفعاليات المتنوعة، اختتمت الهيئة الصحية الإسلامية أسبوعًا متكاملًا من النشاط الإنساني والصحي والتربوي، كرّست من خلاله رسالتها في تعزيز الوعي الصحي وتقدير الكوادر العاملة في القطاع الطبي، تأكيدًا لدورها الريادي في خدمة المجتمع.

الكلمات المفتاحية